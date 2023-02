Tidligere Vålerenga-spiss gjør Kristiansund-comeback

1.-divisjonsklubben bekrefter i egne kanaler mandag kveld at Stokke har signert en avtale som strekker seg ut kommende sesong.

Stokke kom første gang til KBK foran debutsesongen i Eliteserien i 2017. I 2018 signerte han så for Randers i dansk superliga. Der tilbrakte han tre sesonger, før ferden gikk videre til Vålerenga sommeren 2020.

De to siste sesongene har han spilt for Mjøndalen.

– Benjamin har gjennom et godt treningsopphold og gode samtaler vist et sterkt ønske om å spille for KBK igjen. Vi får inn en skikkelig target-spiss som er god i lufta og på bakken. En smart fotballspiller som har ferdighetene som spissteamet trenger, solid erfaring og han vet hvor målet står. I tillegg er Stokke en flott fyr som vil være med å løfte de yngre spillerne og kollektivet, både på og utenfor banen, sier Kristiansunds sportslige leder Eirik Hoseth.

Stokke selv er glad for returen til gamleklubben.

– Jeg er veldig tilfreds med å være klar for KBK igjen. Jeg opplever at jeg kommer til en gjeng som er veldig sulten på utvikling og å stå sammen om ambisjonene om opprykk, sier han.

KBK rykket ned til 1. divisjon forrige sesong.

