MS sjokkerte Frisk Asker i Trygg-jubileum

Manglerudhallen (Dagsavisen): Det ble en spesiell kveld for Lucas Loob Trygg (20), og Mathias Trygg (36), da Manglerud Star knuste Frisk Asker 5-2 lørdag kveld. Dette var nemlig Loob Trygg sin 100. kamp for klubben, mens onkel Mathias Trygg spilte sinn 300. seriekamp for de gule og grønne.

Begge leverte to målpoeng i det som ble en perfekt kveld for både dem, og klubben.

– Det ble en fest-lørdag i Manglerudhallen dette, det var deilig. Fullt fortjent fra vår side syns jeg. Litt tøff match på torsdag, og derfor sykt digg at vi kjemper oss tilbake, og fikk vise oss frem på den måten i dag, sier Loob Trygg til Dagsavisen etter kampen.

Lucas Loob Trygg (til venstre), og onkel Mathias Trygg (til høyre) feiret hvert sitt jubileum i lørdagens kamp mot Frisk Asker. (Nadine Holmøy)

Ekstrem forvandling

Kampen han refererer til var 5-2-tapet mot Grüner på torsdag. Mot bunnlaget var MS sjanseløse. Under to døgn seinere feide de Frisk Asker av banen.

– Hva gjorde dere i går? Hva har blitt sagt, og gjort?

– Vi hadde en fin trening i går. Gikk gjennom fem mot fem-spill, og terpa på litt detaljer. Jeg tror det var mest «mindsettet» i dag, som gjorde at vi vant. Vinnerinnstinktet kicka inn, og alle kjempa på som bare det. Det var superdigg, svarer unggutten.

Uansett hva trenerne Marius Trygg (Loob Tryggs far), og spillerne brukte fredagen til så fungerte det.

MS trykka på fra start, og det var både intensitet og energi fra første skøytetak, og det var fullt fortjent da hjemmelaget tok ledelsen etter snaut tolv og et halvt minutt. Marcus Bryhnisveen scora det første målet på spektakulært vis.

I overtall for MS sto han med pucken bak målet til Frisk, og klinte pucken inn via skøyta til Frisk-keeper Nicklas Dahlberg.

Ledelsen holdt imidlertid i drøyt halvannet minutt, og lagene gikk til første pause med 1-1. Men fire minutter ut i midtperioden tok MS ledelsen tilbake etter at Mathias Trygg stjal pucken fra Christian Vethe Bye, og serverte Christoffer Larssen Berger.

Mathias Trygg leverte to assist i sin 300. seriekamp for Manglerud Star. (Lisbeth Halvorsen)

Nøt øyeblikket

Snaut fire minutter seinere var MS igjen i overtall, og Lucas Loob Trygg banka inn 3-1, men igjen svarte Frisk Asker kjapt. 16 sekunder seinere hadde Thomas Valkvæ Olsen redusert til 3-2.

Men da Hampus Gustafsson pådro seg en ny Frisk-utvisning var MS nok en gang nådeløse. Lucas Loob Trygg skøyt via Emil Bejmo, og i mål.

Loob Trygg trodde han hadde scora sitt andre for kveldens og reise begge hendene over hodet, og vendte seg mot hjemmepublikummet som virkelig hadde våkna på tribunen.

– Det så ut til at du virkelig sugde inn atmosfæren etter det målet. Det ble en spesiell kveld dette her?

– Ja, absolutt. Det var deilig. Jeg har jobba så hardt hele sesongen - det har vært mye stang ut, å få det jeg trodde da var mitt andre på én match, som det føles ut som det er lenge siden jeg har gjort, så var det veldig digg, og det ble en ti av ti aften rett og slett, så det er bare å ta med seg den godfølelsen videre, sier Loob Trygg om øyeblikket som sendte MS foran med to mål.

Loob Trygg - nøkkelen i power play?

I lørdagens kamp fikk MS tre muligheter i overtall, og scora hver gang. Det var også svært viktig for MS, som scora sitt første power play-mål på 11 kamper, da Loob Trygg dunka inn ett mot Grüner på torsdag. Med tre nye i dag ser det kanskje ut til at de har funnet litt ut av det.

Nøkkelen er kanskje Loob Trygg, som scora mot Grüner, og som både scora og hadde målgivende i overtall mot Frisk.

– Er du nøkkelen?

– Nei, det tror jeg ikke, smiler Loob Trygg, før han fortsetter:

– Det er en laggreie, og en fin trenergruppe som har satt sammen noe bra i power play, men jeg har lyst til å score mål, og hjelpe laget, så det er digg at de sitter for meg.

– Men MS har savna en som kan score, og man kan vel si at du har grepet sjansen nå?

– Ja, absolutt. Jeg har terpa mye skudd. Jeg liker sjansene mine når jeg blir satt opp som jeg har blitt nå i power play. Når lagkameratene er så gode til å finne meg der ute, både med pasninger gjennom boksen, men også fra toppen, så er det bare å skyte på mål, forteller han.

Men hvordan forklarer han denne plutselige forvandlingen i overtallsspillet?

– Vi har terpa litt på trening, men det gjelder å ikke terpe for mye heller, slik at det blir en liten greie mentalt. Det handler om å bevege pucken og få skudd på mål. Digg at den satt i Grünerhallen, og digg at vi satt tre i power play i dag.

Lucas Loob Trygg har levert i power play for MS i de to siste kampene. (Lisbeth Halvorsen)

Vil ta igjen onkel

Også målet til Loob Trygg ble et lite jubileum. Det var nemlig hans tiende for MS.

– Det er ti av ti i dag. Veldig moro, sier han.

Totalt står han med 20 poeng for MS, på sine 100 første kamper. For å jekke unggutten litt ned opplyste vi om at onkel Mathias Trygg hadde 41 poeng på samme tidspunkt.

– Hehe, det visste jeg ikke. Men nå er jeg i gang. Da har han meg kanskje på den, men jeg tror jeg skal ta han igjen, smiler han lurt.

Imponerende avslutning

Men til tross for at MS gikk inn i siste periode med en tomålsledelse føltes det likevel langt fra sikkert at alle poengene kom til å bli værende igjen på Manglerud, mot et Frisk lag på desperat poengjakt høyere opp på tabellen. Men det MS leverte i den tredje perioden var rett og slett bunnsolid. En smart, defensiv periode sørget for at Frisk ikke klarte å skapte noe som helst.

Manglerud Star-gutta var smarte, spilte med lav risiko, og tok en og annen overgang som bød seg.

Og snaut ti minutter ut i perioden grep de én av disse sjansene og stormet i angrep. Bryhnisveen kom til avslutning. Skuddet ble redda, men på returen dukka Theodor Steen-Gulbrandsen, som scora sitt første mål på tirsdag, opp, og langt på vei sikra seieren ved å sette inn 5-2.

Seieren kan vise seg å bli helt avgjørende for Manglerud Star i kampen om den siste sluttspillplassen, som står mellom dem og Ringerike. Hønefoss-klubben jublet nok høyt da Grüner slo MS på torsdag, men fikk seg, i likhet med Frisk, en real knyttneve i kveld. Torsdag møtes MS og Ringerike på Manglerud.

– Jeg tror de er litt shaky der borte nå, og gruer seg litt til torsdagen. Men de spiller jo match i morga først, så vi får følge med spent hjemme, og se hvordan det går. Men vi får ikke gjort noe med den matchen, så vi må bare fortsette, og bygge oss opp til torsdagen. Leverer vi som i dag blir det morsomt tror jeg, sier Loob Trygg, og legger til:

– Jeg gleder meg, og håper det blir fullt trøkk i Manglerudhallen, slik som i dag.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Frisk Asker 5-2 (1-1, 3-1, 1-0)

230 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (12.23) Marcus Bryhnisveen (Kjetil Martinsen), 1-1 (14.02) Bobby MacIntyre (Anders Bastiansen, Esbjørn Fogstad Vold).

2. periode: 2-1 (24.05) Christoffer Larssen Berger (Mathias Trygg), 3-1 (28.22) Lucas Trygg (Oscar Emil Bejmo), 3-2 (28.38) Thomas Valkvæ Olsen (Hampus Gustafsson, Anton Holm), 4-2 (34.08) Bejmo (Trygg, Trygg).

3. periode: 5-2 (49.41) Theodor Mateus Steen-Gulbrandsen (Bryhnisveen).

Utvisninger: Manglerud Star 2 x 2 min., Frisk Asker 3 x 2 min.

---