Bandy: Storseier for Ready i Mjøndalen

Vi starter med Lars Christian Sveens menn i Ready, som reiste til Mjøndalen for å jakte to nye poeng onsdag kveld, etter ti dagers landslagspause. Det så ikke ut som om Ready hadde hvilt noe på laurbærene i pausen, for de hadde full kontroll mot Mjøndalen og vant hele 6–0. Det samme ble forøvrig stillingen da lagene møttes på Gressbanen i Oslo i desember.

Ole Robin Kåsa Kjellman sendte Ready i føringen etter kvarteret før Christoffer Carlström økte til 2–0 like før pause. Det var også stillingen da lagene gikk til pause. Gustav Eriksson banket inn en corner etter 53 minutter, Mathias Åström banket inn 4–0 etter 67 minutter og Fredrik Nordby, som var god for Norge i landslagsturneringen i Sverige sist helg, satte inn 5–0 etter 77 minutter. Da tok Mjøndalen timeout, men det så ikke ut til å hjelpe nevneverdig, for Nordby fastsatte sluttresultatet til 6–0 tre minutter før full tid.

Halvveis fornøyde

– Det var deilig med to poeng. Det er det jeg er mest fornøyd med etter kampen. Defensivt var det bra, vi slapp ikke til altfor mye og holdt nullen. Det er alltid veldig bra, sier Ready–trener Sveen.

Han var ikke like fornøyd med det gutta hans presterte fremover i banen, til tross for at de scoret seks mål.

– Offensivt var det for mye slurv og upresist. Da blir det vanskelig å få flyt i spillet, legger treneren til.

– Vi gjør en dårlig kamp og er ikke så fornøyde med spillet uten ball. Det lugger litt hele kampen, men vi skal ikke klage alt for mye. Vi tar to poeng og holder nullen, sier Gustav Eriksson.

Eriksson lagkamerat Fredrik Nordby skyter inn.

– Vi går ut i et bra tempo og skaper masse sjanser i første. Vi bør score mange flere mål, men sliter med å sette de sjansene vi skaper. MIF skaper ingenting gjennom hele matchen mot en ganske solid defensiv fra vår side. Vi bommet likevel på mange, mange pasninger. Det er noe vi kan forbedre til fredagen, sier han.

Med seieren er Ready nå på 3. plass med 19 poeng etter at Drammen spilte uavgjort 5–5 mot Ullevål. Lagene er likt på poeng, men Ready er foran med marginalt bedre målforskjell (69–33, +36) enn drammenserne (90–56, +34). Ready har igjen Høvik borte, Ullern hjemme, Solberg borte og Drammen hjemme før sluttspillet starter.

Ny kamp uten tap for Ullevål

Vi tar turen noen minutter mot Oslo og til Marienlyst, der Ullevål møtte Drammen. Og Sondre Hammerstad og co. fortsetter å imponere, for onsdagens poengdeling var den sjuende kampen på rad for Ullevål uten tap. Ullevål sjokkerte Drammen og ledet 2–0 etter 12 minutter og 3–0 etter 32. Drammen reduserte like etter og var ajour på 3–3 etter timen spilt.

Jesper Bergersen sendte Ullevål i føringen igjen etter 65 minutter, Drammen utlignet etter 70, Fredrik Hansen Bakken sørget for 5–4 til Ullevål etter 81 minutter, men Drammen utlignet til 5–5 etter 85. Det ble også sluttresultatet.

– Vi var veldig bra første 30 minuttene, før Drammen kommer inn i kampen. Vi skaper mye farlige sjanser i begge omganger, selvom Drammen styrer mye spill, spesielt i 2. omgang. Alt i alt sier vi oss fornøyde, Drammen er gode og har sine muligheter til å avgjøre de og, sier Timian Strømdahl Fossli.

– Det var en morsom kamp med mye fart, men selvfølgelig kjipt å gi fra seg ledelsen flere ganger. Vi tar med oss mye positivt fra kampen, og har noen ting vi skal jobbe med inn mot søndagens kamp mot Stabæk, sier Bergersen.

Ullevål er fortsatt nummer seks, nå med 15 poeng, og kan klare å ta igjen både Ready, Drammen (begge 19) og femteplasserte Solberg (18), men da må lagene foran surre det bort med poengtap i de siste kampene. Ullevål har igjen Stabæk borte, Høvik hjemme og Sarpsborg borte før sluttspillet starter.

Nye tap for Ullern og Røa

Røa tapte sin sjette kamp på rad mot Stabæk onsdag, men de rødkledde fra Bogstad gjorde en god figur mot topplaget fra Bærum. Etter at de tapte hele 4–16 sist ble det 10 færre mål i sekken nå, men også bare to scorede mål.

Iskander Nugmanov utlignet til 1–1 etter 23 minutter før Stabæk scoret tre på rad. Nugmanov reduserte til 2–4 og tente et håp for Røa med kvarteret igjen, men to Stabæk–mål på tampen sørget for 6–2–seier til Stabæk.

Røa–leiren var likevel fornøyd etter kampen.

– Det var en veldig bra match fra vår side, der vi henger med større deler av matchen. Vi er tighte defensivt og stor innsats fra hele laget som gjør at vi klarer å tette igjen mot et av lagene som gjør flest mål i serien. Vi går opp siste 10–15 minuttene for å jakte scoringer, og får dessverre to raske mål mot, men alt i alt en positiv opplevelse vi tar med oss til de siste matchene, sier kaptein Mikkel Hæger.

– Stabæk kom ut som forventet, vi holder oss til kampplanen og forsvarer oss godt. Ganske jevnspilt 1.omgang med tanke på målsjanser. Stabæk er tunge i sitt spill i 2. omgang, men vi er gjerrige og har en veldig bra keeper i Rafael Martens. Det er ganske kult at vi er nærmere Stabæk enn forrige gang lagene møtte hverandre, sier trener Christer Johansen.

Ullern klarte ikke tegne seg på scoringslisten mot Sarpsborg hjemme. Ullern manglet landslagskeeper Casper Kamfjord og fikk det meget tøft. Det var «bare» 0–3 til pause og etter 80 minutter sto det 0–4. Så scoret Sarpsborg fire mål de siste 10 minuttene og vant 8–0. Etter at Høvik også tapte er det status quo for de tre bunnlagene.

Høvik innehar den siste sluttspillsplassen med ni poeng, Røa ligger på kvalik med fem poeng og Ullern på nedrykk med ett. Røa har igjen Mjøndalen hjemme, Drammen borte, Ullern borte og Solberg hjemme, mens Ullern møter Stabæk hjemme, Ready borte, Røa hjemme og Mjøndalen borte. Kampene innbyrdes her og mot Mjøndalen blir ekstremt viktige for begge lag!

