MS-treneren etter 1-17 på to kamper: – Det tar litt tid før vi skjønner hvor høyt nivå det er

Manglerudhallen (Dagsavisen): 1-17 er Manglerud Stars målforskjell denne uka. Torsdag gikk de av isen borte mot Storhamar med 9-1-tap, lørdag ble det 0-8 hjemme mot Stavanger Oilers.

Begge lagene fulgte samme oppskrift; fult trøkk fra start, tidlig ledelse, og kontrollere det inn.

For på Hamar på torsdag sto det 2-0 til Storhamar allerede etter drøyt to spilte minutter. I lørdagens kamp sto det 0-1 til Oilers på samme tidspunkt, før 0-2 kom etter drøyt sju minutter. Men før lagene tok første pause sto det allerede 0-4 til vestlendingene, og de frammøtte i Manglerudhallen forsto at det kom til å bli tøft for de gule og grønne.

– Det tar litt tid før vi skjønner hvor høyt nivå det er i blant. Det var litt sånn på Hamar de første tre-fire minuttene også, sier MS-trener Marius Trygg til Dagsavisen etter kampen.

Han fortsetter:

– Det er lag vi ikke har møtt på en stund. De fighter for posisjoner (på tabellen) hele veien, så vi møter topp motiverte lag, som har mye å spille for. Vi har et litt annet mannskap, og mange som ikke har vært med på det nivået ennå. Det vil si at vi må skjønne hvor mye ut av deg sjæl du må gi i hver situasjon, for at vi skal kunne spille på dette nivået uten å bli straffa. Det har skjedd to ganger nå, før dem har skjønt hvor enkle vi må være, og hvor desperate vi må være i nærkampene.

Ville fullføre med stil

Manglerud Star klarte imidlertid å stanse blødningen i andre periode. MS skapte ikke all verden, men kjempe seg i hvert fall inn i kampen etter 0-4, og 1-15 i skudd etter den første perioden.

– Det er alltid sammensatt. De har gjort en kjempejobb og fått matchen akkurat dit de vil. Klarer vi å justere oss litt, dem er kanskje ikke like desperate, så andre periode er mye jevnere, og finere, sier Trygg.

Likevel tapte MS perioden 0-1, og før den siste var planen klar;

– Vi hadde et mål om å vinne den siste perioden, og fullføre med stil, men det klarte vi ikke. Vi var litt naive som gjorde at vi ikke fikk til det, og det irriterer meg litte granne nå, innrømmer Trygg.

– Veldig irriterende

For Stavanger vant også den siste perioden 0-3, etter at MS mer eller mindre serverte scoringene, etter svake involveringer i egen sone.

– Vi gir bort noen mål i dag hvor vi blir litt for “søte” med pucken, og gir den bort. De feila kan vi ikke gjøre mot noen lag. Det er de vi må luke bort.

– Hvor irriterende er det at dere begynner å servere målsjanser i tredje periode der?

– Det var veldig irriterende, og du så kanskje at noen ikke fikk spille like mye etterpå, for vi hadde en prat rundt akkurat det. Nå hadde vi stigning i andre, og så vil vi komme ut med stil, og vinne en periode. De måla vi gir bort er jo ekstremt klønete av oss. De trenger ikke gjøre noe for det, sukker Trygg.

God læring

Til tross for en ny tøff kamp ser samtidig Trygg mye viktig lærdom i disse kampene.

– Det som er veldig fint er at vi har en tropp som består av spillere som har vært med på mye, og noen som ikke har vært med på mye, men som drømmer om å leve av dette, og ta dette et steg til. Det som er veldig fint med sånne kamper er at du i perioder kjenner at du kan være med, og du får også en pekepinn, og referanser, på hva som må til for at jeg skal leve av dette, og bli proff. Det er veldig fint, forklarer Trygg, og fortsetter:

– Som lag skjønner vi også at disse kampa her er kjempetøffe. Vi håper at vi kan bite enda bedre fra oss, men til syvende og sist handler det om at det er sunt for oss i spille på dette nivået, med det tempoet.

Godkjenner Øvstedals innsats

En som fikk en litt tøff start var 19 år gamle Eskild Øvstedal, som kun hadde fire kamper for A-laget til MS, og alle de fikk han forrige sesong.

Til tross for at det ble åtte baklengs på 41 skudd, fikk unggutten samtidig vist fram flere solide redninger, takket være hans bevegelighet, og gode spilleforståelse. Men alt gikk ikke hans vei denne lørdagen. Spesielt det tredje målet til Stavanger Oilers føltes tungt ut for den unge målvakten. Det kom etter at Christoffer Karlsen sendte avgjorde et skudd som traff pleksiglasset. Pucken spratt tilbake mot målet til MS, og snek seg over tverrliggeren bakfra, traff Øvstedal i skulderen, og inn i eget mål.

Men sjefen mener unggutten kan forlate hallen med hevet hode.

– Han har veldig mange fine kvaliteter, bevegelig og fin. Men så er det litt for han, som for de andre; det er et nivå opp, og en tøff kamp for Eskild som må jobbe beinhardt med mye trafikk hele tida. Men Eskild kan gå med heva hue ut – samtidig må vi erkjenne at det er et nivå opp fra det han er vant til å spille på. Han kommer fint ut av det. Det står ikke på han, han måtte jobbe hardt i dag.

Manglerud Stars nye førstekeeper, Albert Adamsen, har ikke spilt siden han holdt nullen mot Ringerike for to uker siden. Trygg forteller at de forhåpentligvis får noen svar på når han er tilbake, på mandag.

– Vi vet ikke. Han har tatt noen bilder av lysken sin, så håper vi kan planlegge litt snart i hvert fall.

– Inn i en ny fase

Manglerud Star har vært igjennom en tøff uke, men etter møtet med rivalene fra Vålerenga på tirsdag kommer det en rekke med svært spennende, og potensielt avgjørende kamper i kampen om den siste sluttspillplassen.

– Vi skjønner at etter Vålerenga på tirsdag kommer vi inn i en ny fase igjen. Da er det Grüner, Frisk og Ringerike, sier Trygg.

Han ser for seg at det blir litt andre typer kamper, enn det de har vært igjennom nå.

– Stavanger er et veldig voksent lag. Det blir mye nærkamper. De er gode på å vinne andrepucker, og spille opp på back, og komme som en storm innover deg gang etter gang. Det vil vi ikke møte mot Grüner og Ringerike. Vi prøver å spille vårt spill også i dag, men vi vinner jo ikke nok dueller, og det går ikke bare på at vi ikke er råe nok. Det handler om kilo og kapasitet også.

– Vi gjorde fine kamper mot Grüner og Ringerike for et par uker siden, og vi håper jo at vi er enda bedre nå, enn vi var sist, skyter han inn.

Sliter i overtall

For at det skal bli jubel mot rivalene i bunnen av tabellen blir overtallsspillet viktig, men det har ikke vært Manglerud Stars sterkeste side den siste tida. På de ti siste kampene har de ikke scora ett eneste mål i overtall.

I lørdagens kamp mot Stavanger pådro gjestene seg fem utvisninger, uten at MS klarte å skape noe særlig trøbbel for Henrik Holm, i Oilers-målet.

– Vi får et lege på 0-2 i førsteperiode, og det vi jobber mye med er å få inn den mentaliteten der vi tror på oss sjøl. Vi trener på dette, og det flyter bra på trening, men det blir litt knytt i kampene. Det er en sånn ting vi snakka om igjen i dag. Det er viktig at vi slipper oss løs, og spiller med glimt i øyet. Det er en veldig mental greie, forklarer Trygg.

---

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Stavanger 0-8 (0-4, 0-1, 0-3)

Mål:

1. periode: 0-1 (2.03) Nick Dineen (Daniel Thomas Kissel, Bryce Gervais), 0-2 (7.05) Colton Beck (Thomas Berg-Paulsen), 0-3 (14.57) Christoffer Karlsen, 0-4 (17.32) Sander Dilling Hurrød (Kissel, Gervais).

2. periode: 0-5 (33.50) Karlsen (Kissel, Tommy Kristiansen).

3. periode: 0-6 (48.28) Dineen (Kissel), 0-7 (49.05) André Bjelland Strandborg, 0-8 (54.14) Rob Allen Bordson (Anders Tangen Henriksen, Beck).

Utvisninger: Manglerud Star 6 x 2 min., Stavanger 6 x 2 min.

---