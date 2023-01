Hockeyuka i Oslo: Hat trick-debutant, og sjelden hjemmeseier

VIF tok full pott, Manglerud Star vant hjemme for første gang siden 29. september, men for Grüner ble det bare nesten. I sum kommer likevel våre tre eliteserielag godt ut.

Den største overskriften forrige uke er definitivt Vålerengas 18-åring, Kasper Walther-Sneve. Løperen hadde fram til torsdagens kamp mot Grüner fylt sesongen med spill for VIFs U20-lag, samt et lite låneopphold i Lørenskog. Men da han endelig fikk prøve seg på A-laget til Vålerenga leverte han så til de grader.

I debutkampen hjemme mot Grüner leverte han like godt hat trick. 18-åringen scora de tre første målene i det som til slutt ble en 4-2-seier mot naboen.

Marginale tap

4-2 var et akseptabelt resultat også for Grüner, som nok fryktet at det kunne blitt verre, etter at de to dager før hadde tapt 4-0 hjemme mot Sparta.

I ukas siste kamp kom Grüner enda nærmere, men tapte til slutt 2-3 hjemme mot Frisk Asker, i en kamp der Grüner leda 2-0 etter første periode.

VIF fullførte sin uke med å vinne sin sjuende strake seier, da de slo Ringerike 5-1 på bortebane, i en kamp som var jevnere enn resultatet tilsier. VIF leda kun 2-1 etter to perioder, men etter en solid siste periode sikret de en viktig seier for både seg selv, men også for Grüner og Manglerud Star. VIF er med dette fremdeles ubeseira i 2023.

Etter VIFs seier mot Ringerike ligger Grüner fremdeles elleve poeng bak Ringerike, mens MS stakk litt ifra Ringerike forrige uke. Drabantbyklubben ligger nå plutselig seks poeng foran, i kampen om den siste sluttspillsplassen.

Etterlengta hjemmeseier

Grunnen til at avstanden har økt for Manglerud Star sin del er at de lørdag endelig klarte å vinne hjemme i Manglerudhallen igjen. Lillehammer måtte til slutt gi tapt for de gule og grønne (3-1). Dette var Manglerud Stars første hjemmeseier siden 29. september.

Manglerud Star leverte også en ganske god forestilling borte mot Sparta i torsdagens kamp også, og leda 1-2 etter to perioder, men etter fem baklengs i den siste måtte de dra slukøret hjem. I lørdagens kamp mot Lillehammer hadde de nøyaktig det samme utgangspunktet før den tredje perioden, men da rodde de det imponerende i land.

Saken fortsetter under bildet.

Lørdag kunne Manglerud Star feire sin første hjemmeseier siden slutten av september. (Lisb)

Kamper forrige uke:

Tirsdag: Grüner - Sparta 0-4.

Torsdag: Sparta - Manglerud Star 6-2, Vålerenga - Grüner 4-2.

Lørdag: Manglerud Star - Lillehammer 3-1, Grüner - Frisk Asker 2-3, Ringerike - Vålerenga 1-5.

Kommende kamper:

Torsdag (19.01), kl. 18.00: Stjernen - Grüner, Vålerenga - Sparta, Storhamar - Manglerud Star.

Lørdag (21.01), kl. 16.00: Grüner - Lillehammer, Storhamar - Vålerenga, Manglerud Star - Stavanger Oilers.

Ukas Oslo-lag

Målvakt:

Aleksander Johnsen, Manglerud Star

20 år gamle Aleksander Johnsen har hatt det litt trøblete etter at han ble kasta inn som Manglerud Stars førstekeeper, etter at Mitch Gillam dro til Vålerenga. Men i forrige uke fikk unggutten vist litt av hva som bor i han.

I lørdagens kamp mot Lillehammer leverte han flere helt avgjørende redninger, som da han stoppet Martin Ellingsen, som var aleine igjennom i andre periode. Denne kvelden klarte han også å fullføre, og endte oppgjøret med en redningsprosent på 94,4, da Manglerud Star omsider kunne juble foran egne supportere igjen.

Saken fortsetter under bildet.

MS-keeper Aleksander Johnsen kunne endelig smile bredt, etter seieren mot Lillehammer. (Lisbeth)

Backer:

Alexander Andersson, Grüner

Grüners svenske back leverte både scoring og målgivende i torsdagens kamp mot Vålerenga, da Grüner hang med hele veien inn.

Leverte null i pluss/minus-statistikken i lørdagens 2-3-tap mot Frisk, og minus én mot Sparta på tirsdagen. Totalsummen blir derfor ganske god for Andersson, i en uke der Grüner leverte flere hakk bedre defensivt enn de har gjort den siste tida. Andersson får bli en slags representant for den gode trenden i deres defensive spill, i og med at han gikk foran også offensivt i kampen mot Vålerenga.

11 baklengs på de tre kampene i forrige uke høres kanskje ikke så imponerende ut. Men dette gir et snitt på 3,6 baklengsmål, hvilket er vesentlig bedre enn snittet for sesongen, som er på 4,8.

Christer Simonsen, Manglerud Star

En god defensiv uke har også Manglerud Star lagt bak seg. Mot Lillehammer imponerte de stort, spesielt da de klarte å stenge Lillehammer helt av i tredje periode, og fikk en overraskende rolig seilas inn til tre poeng. I torsdagens kamp mot Sparta ble det riktignok litt syggere med 6-2-tap, men også her klarte de seg veldig godt i de 40 første minuttene, med kun ett baklengs på 28 skudd.

Simonsen er en av de mer rutinerte, som Manglerud Star er avhengige av at går litt foran til tider, spesielt nå som Emil Frøshaug er ute med skade.

Leverte assist i Sparta amfi, og fullførte kampen mot Lillehammer med stil, og gikk av isen med null i pluss/minus-statistikken. Sammen med Tobias Degvold er han den backen i MS som spilte flest minutter forrige uke. Degvold kunne også fint fått en plass på dette laget, spesielt med tanke på det gode skuddet, som Engebråten Hermansen styrte i mål, til 2-1 mot Lillehammer. Men vi gir Simonsen plassen fordi han rett og slett har tatt ordentlig tak den siste tida. Har virka pigg, og skjerpa. Det har også gitt resultater.

Saken fortsetter under bildet.

MS-back Christer Simonsen. (Lisbeth Halvorsen)

Løpere:

Kasper Walther-Sneve, VIF

Ukas enkleste. 18-åringen leverte altså hat trick i sin A-lagsdebut for Vålerenga, og sikret med det seieren i en slitekamp mot Grüner på torsdag.

Det er rett og slett en debut, som er veldig, veldig få forunt. På en kveld der Vålerengas veteraner fikk VIF-fansen se at det også gror godt blant klubbens unge talenter, for de tre scoringene var absolutt ingen tilfeldigheter. Alle tre kom som et resultat av Walther-Sneves egne avslutningsegenskaper.

Dette kan bli en hit i årene framover på Jordal.

Saken fortsetter under bildet.

VIF-debutant Kasper Watlher-Sneve. (Privat)

Tobias Lindström, VIF

Etter at unggutten Walther-Sneve måtte dra det i land hjemme mot Grüner på torsdag, var det veteran Lindström sin tur i Hønefoss på lørdag. 34-åringen var involvert i fire, av VIFs fem scoringer (2+2).

Med andre ord har VIF i løpet av forrige uke fått vist at både de gamle, og de unge kan levere. Klarer de å gjøre det i samme kamp, kan det være en av mange nøkler for Vålerenga, som har sikta seg inn på kongepokalen denne sesongen. Det blir imidlertid vesentlig tøffere oppgaver som venter denne uka, når VIF reiser til Sparta i dag (torsdag), før de på lørdag reiser til Hamar.

Én ting er i hvert fall sikkert; Tobias Lindström kan vinne kamper mot absolutt alle lag.

Saken fortsetter under bildet.

Vålerengas Tobias Lindström. (Rodrigo Freitas/NTB)

Jussi Tammela, Grüner

Etter en tung start på sesongen for det som skulle være Grüners poengplukker denne sesongen, har det etter hvert løsna for finske Jussi Tammela. I løpet av de siste ti kampene har han stått for hele ni målpoeng (6+3). Ingen av lagkameratene som er i nærheten av å matche det.

Han måtte riktignok gå poengløs av isen i 0-4-tapet mot Sparta på tirsdag, men med nesten 20 minutter på isen, sto han igjen med null i pluss/minus-statistikken.

Mot Vålerenga var han nest sist på begge Grüners mål, og mot Frisk på lørdag, kom sesongens niende fulltreffer for 23-åringen. Dette var hans 17. poeng, likevel er han bare den tredje mest produktive spilleren til Grüner denne sesongen, men som nevnt er det han som er i den klart beste formen.

Det virker som Grüners offensive spillere etter hvert har klart å løse noen koder, spørsmålet er bare om det er litt for seint, samtidig som det også bærer defensivt. Det er i hvert fall gledelig å se Tammela, som imponerte stort i oppkjøringa, endelig få vise hva han er god til også i de tellende kampene.

