Manglerud Star med første hjemmeseier siden september: – Viser at det bor mye i oss

MANGLERUD STAR - LILLEHAMMER 3-1 (2-1, 0-0, 1-0): Lørdag kveld kunne Manglerud Star juble for seier på egen is, for første gang siden 29. september, da Lillehammer ble slått.