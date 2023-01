Det er jo ikke hver dag en debutant blir matchvinner for Vålerenga, men det skjedde med Kasper Walther-Sneve denne kvelden. 18-åringen scoret like godt Vålerengas tre første mål. Og fikk en debut på øverste nivå som han aldri vil glemme.

Inn med to juniorer

VIF-debutant Kasper Walther-Sneve. (Privat)

Mange skader og sykdom i VIF-troppen gjorde at VIF-trener Fredrik Anderson satte inn to juniorer i laget. Og den ene av dem benyttet sjansen så det holdt. Walther-Sneve har gått gradene i VIF, men spilte for Lørenskog i fjor. Nå er han hentet tilbake.

Ni minutter ut i kampen var han på rett plass til rett tid og feide inn 1-0 for Vålerenga.

Nederlagsdømte Grüner måtte se skuddstatististikken ende 13-0 i VIFs favør i den første periode, og slikt måtte man jo gjøre noe med.

Utligning på første skudd

Og da var det jo like greit at lagets utligning kom på deres første skudd på mål i denne kampen. Lagets toppscorer Karl Henrik Olovsson fikk tid og plass rett foran Tobias Breivold i VIF-buret. En baklengs som selvsagt irriterte Breivold.

Men det var hjemmelaget som kjørte kampen og Grüner-keeper Linden Marshall hindret flere baklengs med et par kjemperedninger. Særlig måten han stoppet Anders Martinsens gode forsøk på var imponerende. Og Martinsen jager som kjent fortsatt sin første scoring etter overgangen fra Lillehammer.

Men denne nykomlingen klarte han ikke å stoppe. Midtveis i perioden traff Walther-Sneve igjen.

Sander Thoresen fikk sjansen til å øke ledelsen på straffeslag, men han satte pucken utenfor Marshall-målet.

Mange ute med skader

Både Rasmus Ahlholm og Darien Craighead er ute med skader for VIF og de er neppe tilbake før i slutten av måneden. Når denne gjengen er skadefri har Vålerenga en virkelig bred stall etter alle de spillerne de har hentet de siste ukene.

Og nå har Walther-Sneve fått den selvtilliten han trenger. For da Grüner var litt på vei inn i kampen i siste periode og var nær ny utligning, var det junioren som var smartest igjen. Han tverrvendte og sendte inn sitt og Vålerengas tredje mål. Tre på rad!

Da var det både latter og jubel på VIF-benken. Dette var sjelden vare.

Grüner traff i overtall

Grüner ligger helt sist og måtte unnvære sin poengkonge Nils Carnbäck i denne kampen. Laget har aldri slått VIF på Jordal, og det ville være overraskende om det skulle skje denne kvelden.

Stefan Espeland satte inn VIFs fjerde, før Grüner igjen utnyttet overtall og fikk inn sin andre redusering.

Alexander Andersson fikk litt hjelp av VIF-forsvaret da han sendte avgårde langskuddet. Men en liten blomst til Grüner som klarte å score mot det laget i ligaen som til nå har sluppet inn færrest mål i undertall.

Grüners Charlie Björlin måtte ta telling da han fikk en puck i ansiktet og det ble masse blod på isen. Han kom seg raskt inn i garderoben.

Vålerengas bestemann? Det var ikke så mye å lure på. Tremålsscoreren stakk av med gevinsten, mens Grüners keeper Linden Marshall ble kåret til gjestenes bestemann.

Neste motstander for VIF er bortemøtet med Ringerike lørdag. Samme dag tar Grüner i mot Frisk Asker på Dælenenga.

---

FAKTA

Eliteserien menn torsdag:

Vålerenga - Grüner 4-2 (1-0, 1-1,

Jordal Amfi:

1. periode: 1-0 Kasper Walther-Sneve (09,19)

2. periode: 1-1 Karl Henrik Olovsson (2,13), 2-1 Walther-Sneve (10,23).

3. periode: 3-1 Walther-Sneve (6,13), Stefan Espeland 4-1 (7,27), 4-2 Alexander Andersson (11,03).