Ullevål vant derbyet over Ullern – tap for Røa og Ready

Ullevål er det store formlaget i Eliteserien og det eneste, sammen med Stabæk, som har vunnet fire kamper på rad. Onsdag var det Ullern som fikk unngjelde, men bunnlaget ga seg ikke uten kamp.

Ullern tok ledelsen 1–0 på en corner fra Nicolai Pedersen etter kvarteret, før Jonas Gaare utlignet til 1–1 etter halvtimen. Og Ullevål snudde kampen like før pause da Jonas Tjomsland satte inn 2–1.

Lagene var like lang tre minutter ut i den andre omgangen da Mads Nordtorp utlignet til 2–2. Så, etter halvspilt 2. omgang, sto det plutselig 3–2 til Ullern etter Pedersen sin andre scoring.

Går mot nedrykk for Ullern

Men noen seier ble det ikke for Ullern. Tjomsland utlignet til 3–3 etter 85 minutter, før Jesper Sagen avgjorde oppgjøret minuttet før full tid.

– Vi var veldig svake, så vi var heldige som vant. Ullern var gode defensivt, men det var så viktig med de to sene scoringene, sier Ullevål-keeper Simen Lycke Kjøllmoen.

Selv om de kjempet hederlig, ble det altså null poeng på Ullern. Ett fattig poeng og bare sju kamper igjen, pluss fire poeng opp til Røa på 9. plass og sju opp til Høvik på 8. plass, gjør at det brenner et blått lys for Ullern med tanke på videre eksistens i Eliteserien.

Ullevål er stadig nummer seks, nå med 11 poeng. Det er tre poeng opp til Drammen på 5. plass. Siden MIF og Høvik spilte uavgjort 5-5, er det nå tre poeng ned til begge for Ullevål sin del.

Tappert tap for Røa

Røa var ikke påskrudd fra start mot Sarpsborg og lå under 0–1 etter 82 sekunder, 1–2 etter fire minutter, 1–3 etter 12 minutter og 1–4 etter 19 minutter.

De siste 70 minuttene vant Røa 3-2, men fire mål fra Sarpsborg sin nysignering Mikko Lukkarila, som ble hentet fra den svenske toppklubben Gripen, ble toneangivende.

– Vi fikk en tøff start på kampen med noen enkle mål imot, men hever oss betydelig utover matchen. I andre omgang er det vi som kjører over serielederne, og skaper mange sjanser og mål, sier kaptein Mikkel Hæger, som i tillegg bommet på et straffeslag.

– Det er veldig mye bra å ta med oss fra denne omgangen med god flyt og høyt nivå! Vi kom dessverre aldri helt opp for å utligne, men jeg tror absolutt Sarpsborg er glade for at de kom seg gjennom andre omgang uten å miste poeng, sier han videre.

Røa ligger på kvalikplass med fem poeng etter 12 kamper og har Ready borte på lørdag.

– Der må vi ta med oss spillet, innstillingen og samholdet vi hadde mot Sarpsborg og fortsette å trykke på! Vi skal gå ut uten respekt og vise at vi hører hjemme i Eliteserien.

Kjempet mot Stabæk

Ready skulle reise kjerringa etter tap for Sarpsborg og uavgjort mot Drammen i de to siste kampene, og selv uten kaptein Felix Ljungberg gjorde de en meget god figur mot topplaget Stabæk.

12 minutter var spilt da Fredrik Nordby sendte hjemmelaget i føringen etter en pen pasning av Mathias Åström. 1–0 sto seg helt til 48 minutter, da Gustav Eriksson økte for hjemmelaget etter pasning fra Martin Dregler.

Så skrudde Stabæk om og viste mestertakter da de scoret tre mål på 12 minutter, og etter 63 minutter var kampen snudd. Da tok Ready timeout.

Det så ut til å hjelpe, for fire minutter etter timeouten sto det 3–3 med samme oppskrift som på 2–0 – Dregler til Eriksson. Men det var Stabæk som scoret kampens siste og det avgjørende ved Fredrik Randsborg etter et vakkert soloraid.

– Vi fortjente to poeng etter den krigekampen og den kampplanen der. Jeg er stolt, sier Readys Gustav Eriksson.

– Det var tungt og kjipt å tape. I perioder var vi bra defensivt, men vi merker at vi mangler Felix og Isac (Jerner, kaptein). I tillegg er det noen detaljer vi snakket om som vi ikke helt får til. Det er skuffende, sier Ready-trener Lars Christian Sveen

