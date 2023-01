Grüner målløse i nytt hjemmetap. - Det blir skuddtrening. Vi holder motet oppe

GRUNERHALLEN (Dagsavisen): Det ble et nytt tap i hengekampen hjemme mot Sparta som scoret i hver periode, ett i hver av de to første, to i den siste. Grüner maktet ikke å finne veien til nettmaskene til tross for en god midtperiode der de flere ganger kom alene med keeper, i tillegg til et misbrukt straffeslag fra Jussi Tammela.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke klarer å score. Kanskje det sitter i hodene våre. Uansett er det aldeles for dårlig. Det er ingen tvil om at det blir skuddtrening fremover, sier den svenske løperen Karl Olovsson til Dagsavisen.

Han er Grüners poengtopp og erkjenner at han selv ikke var god nok foran mål i dag.

– Vi misbruker så mange store sjanser. Et straffeslag i tillegg. Jeg fatter det ikke. Kampen er jevn og vi kunne gjort dem nervøse med en scoring i midtperioden, sier han.

Holder stemningen oppe

Det blir vanskelig å ta poengene som trengs når man ikke engang scorer i en hockeymatch. Grüner befinner seg stadig helt sist på tabellen i Fjordkraftligaen, i det to tredjedeler av serien er spilt. Det er 14 poeng opp til 8.-plassen, den siste sluttspillplassen som Ringerike har.

– Vi må fortsette å kjempe for poengene i hver kamp som kommer. Jeg tror ikke vi har noen fordel av å se det store bildet på tabellen, men heller ta hver kamp om gangen. De eldre gutta, blant annet meg, må være flinke til å holde nivået og moralen oppe på trening. Det er ingen dårlig sjargong i troppen uansett, men vi skal sørge for å holde stemningen god, sier Olovsson.

Det er femten kamper igjen av serien og alle de skal spilles før februar er omme. Det blir et massivt kampprogram fremover med kamp stort sett hver andre eller tredje dag fram 4. februar. Nå venter det tre nye tøffe oppgjør henholdsvis mot Vålerenga, Frisk Asker og Sparta i løpet av en uke.

– Heldigvis har vi full tropp om dagen og det blir viktig i ukene som kommer, sier Karl Olovsson.

[ Manglerud Star etter årets første hjemmetap: Må ha vårt eget spill ]

Sparta-kjør

I kveldens første ti minutter var det enveiskjøring mot Lynden Marshall og hjemmelaget. Sparta ledet skuddstatistikken 10–0 halvveis i perioden før Grüner kom inn i sine beste minutter. Da kom også skuddene, men det ble ikke noen overraskelsesledelse av det.

I stedet sendte Tobias Skuterud pucken i retning sekretariatet og ble sendt i utvisningsboksen. I overtall gjorde Sparta kort prosess, Magnus Nilsen sendte gjestene i føringen.

[ Sterk forsvarsjobb av Vålerenga i Stavanger ]

Straffeslag og store sjanser

I midtperioden hadde Grüner store muligheter til å kjempe seg inn i kampen. Men de største sjansene kom etter at gjestene doblet ledelsen. Jussi Tammela, Kevin Berg og Nils Carnbäck hadde alle store sjanser og det er smått utrolig at hjemmelaget fortsatt ikke scoret.

Finnen Tammela misbrukte også et straffeslag. Like etter fikk han fem minutter i boksen etter håndgemeng med Niclas Jessesen. Det satte en stopper for Grüners gode minutter. Perioden ebbet ut med tomålsledelse til gjestene fra Østfold.

– Det er en jevn kamp veldig lenge og det er synd vi ikke gjør dem nervøse ved å ta minst en av de enorme sjansene vi fikk, sier Karl Olovsson.

Det var jevnt i den siste perioden selv om Sparta kontrollerte sitt defensive spill godt. Og kampen ble punktert da gjestenes lituaske importspiller Paulius Gintautas scoret halvveis i den siste perioden. Karl Olovsson, med Grüner i undertall, bommet helt alene med keeper mot slutten av kampen, helt symptomatisk på tabelljumboens kveld.

Grüners neste oppgave er Vålerenga i Jordal Amfi torsdag.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Eliteserien menn tirsdag, fra 21. runde:

Grüner – Sparta 0–4 (0-1, 0-1, 0-2)

Grünerhallen: 241 tilskuere.

1. periode: 0–1 (13.43) Magnus Nilsen (Niklas Roest, Emil Lundberg).

2. periode: 0–2 (25.49) Jonas Meisingset (Kristian Jakobsson, Lundberg).

3. periode: 0–3 (48.05) Paulius Gintautas (Marcus Fagerudd, Meisingset), 0–4 (58.32) Sebastian Selin (Parker Bowles).

Utvisninger: Grüner 4 x 2 min., Sparta 3 x 2 min.