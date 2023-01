Ullevål knuste Mjøndalen: – Veldig deilig følelse

Vi starter på Bergbanen, der Ullevål tok imot Mjøndalen. De fleste spådde en jevn og tett kamp i snøværet fredag – en kamp der Ullevål manglet storscorer Jesper Sagen og den hjemvendte Sverige-proffen Fredrik Hansen Bakken, men den gang ei:

Etter en rolig åpning på kampen tok det fullstendig fyr – med Ullevål-øyne – etter ti minutter. Jesper Bergersen åpnet scoringsballet og satte inn 1-0 etter 12 minutter før 2004-modell Brage Falch Milde scoret etter 19 minutter og 49 sekunder, og så igjen etter 21 minutter og 18 sekunder.

Halvtimen var spilt da Jesper Gadderud hamret inn et frislag fra 25 meter på utsøkt vis til 4-0. Det var også stillingen til pause.

[ Dette har ikke skjedd siden 2002 – endelig vant Røa i eliten igjen! ]

Punkterte like etter pause

MIF skulle komme ut i 100 og prøve å komme seg inn i kampen tidlig i den andre omgangen, men det motsatte skjedde. For etter åtte minutter av 2. omgang og 53 minutter av kampen sto det plutselig 6-0 til Ullevål!

Bergersen satte inn 5-0 etter 50 minutter og kaptein Jonas Tjomsland økte til 6-0 tre minutter senere.

Ola Edvardsen fikk æren av å sette inn 7-0 etter 80 minutter. Det ble også sluttresultatet.

– Det er altså så jævlig digg! Også er det utrolig deilig at vi aldri lar Mjøndalen komme ordentlig inn i kampen på noe som helst tidspunkt. Og at vi holder nullen, ikke minst, sier tomålsscorer Milde til Dagsavisen.

[ Poengdeling i bunnoppgjør, Ready vant etter enorm 2. omgang ]

Full av lovord

Lagkamerat Jesper Bergersen var også han i fyr og flamme etter triumfen.

– Det er en veldig deilig følelse! Vi har full kontroll og gjør akkurat det vi skal. Det er en enorm laginnsats som ligger bak resultatet, og det føles ekstra digg når vi holder nullen. Det har vært en periode med litt opp og ned, så å endelig være i gang med å vinne kamper på denne måten er herlig, sier Bergersen etter seieren.

Seieren var Ullevåls andre på rad etter en tung serieåpning. 6-1 over Røa og 7-0 over MIF gjør at Ullevål er på 6. plass, á poeng med Høvik, men med bedre målforskjell. Ullevål har Sarpsborg hjemme søndag.

– Det å vinne to på rad gir selvtillit, som er noe vi må ta med oss videre til de kommende kampene. Jeg vil hylle forsvaret for en herlig innsats, de fortjener det, sier Bergersen videre.

[ Røa vant derbyet over Ullevål: - Sykt deilig ]

Knepent Ready-tap

Ready møtte ubeseirede Sarpsborg på bortebane fredag. Sarpsborg ledet 2-0 til pause og scoret 3-0 og 4-0 etter 46 og 49 minutter før Ready våknet. Felix Ljungberg reduserte til 1-4 etter 59 minutter før Gustav Eriksson satte inn 2-4 fire minutter senere. Da tok Sarpsborg timeout.

Kvarteret før slutt reduserte Ready ytterligere en gang, denne gang ved Ole Robin Kåsa Kjellmann, men flere mål ble det ikke. Dermed tapte Ready for andre gang denne sesongen mot Sarpsborg og for tredje gang totalt.

– Vi gjør en grei 1. omgang, vi skaper mye og slipper til lite. Vi slipper inn et mål på en cornerretur og gir bort mål nummer to helt unødvendig. Vi går ganske ufortjent til pause med 0-2 i baken. Så er vi ikke påskrudde nok i starten av 2. omgang og slipper inn to tidlige, som er helt unødvendig, sier Fredrik Nordby.

– Etter det kjører vi på bra resten av matchen. Vi skaper vel ikke noen kjempestore målsjanser på 4-3, men vi har overtaket og føler vi fortjener utligningen, sier videre.

[ Svensk dominans sørget for storseier for Ready ]

Dommermangel stoppet kamp

Eriksson var alt annet enn fornøyd etter tapet.

– Jeg har fått en skulder ut av ledd og må kanskje til sykehuset. Å spille i Sarpsborg er så grusomt, det er livsfarlig. De spiller så stygt og burde bytte sport til MMA.

Røa tapte 1-6 for Høvik, mens oppgjøret mellom Ullern og Drammen ble ikke spilt som følge av dommermangel.

[ Ullern med historisk bronse i storturnering: – En fantastisk opplevelse ]