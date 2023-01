Stortap for Oppsal i årets første: – Ingen pen kamp

Bærums soleklart beste spiller i Stian Mjøs spilte ikke grunnet omgangssyke, men det var Oppsal som til tider så sjøsyke ut i Nadderudhallen. De hang ikke med verken offensivt eller defensivt og tapte til slutt med 23 poeng.

– Dette var ingen pen kamp fra noen av lagene. Når det er sagt, så må jeg gi kudos til aggressiviteten til Bærums forsvar. Vi blir veldig passive og statiske mot det. All ære til dem, sier trener Jarl Kristian Jespersen til Dagsavisen etter kampen.

– Vi har i tillegg hele 27 turnovere. Da blir det veldig vanskelig å vinne kamper, spesielt mot så gode lag som Bærum, sier treneren videre.

– Vi hadde en dårlig dag offensivt og bommet på en del skudd. Vi spilte greit forsvar, men det er fortsatt ting vi kan endre på. Jeg er fornøyd for at vi holdt sammen som et lag hele kampen og hjalp hverandre, sier Oppsals Etienne Aspevik.

Veldig svak 1. periode

Oppsal holdt følge med Bærum innledningsvis i Nadderudhallen og utlignet til 6–6 etter fire minutters spill, men så ble Oslo-laget nonchalante med ball og mistet den ved flere anledninger. Det utnyttet Bærum – de scoret fem strake poeng før trener Jespersen tok timeout.

Det så ikke ut til å hjelpe – Oppsal hadde ingen flyt i angrep og slet defensivt. Etter de første ti minuttene sto det 15–6 til Bærum i det som var Oppsals laveste scorede quarter så langt denne sesongen.

Men der de mot Gimle lå under 7–25 etter første periode og 7–21 for Frøya, var de «bare» under med ni poeng etter første periode tirsdag.

Var på skuddhold

Bærum satte tre trepoengere de første to minuttene i den andre perioden og var plutselig foran 24-8, før Oppsal scoret åtte av de neste ti poengene til 16–26. Det ødela dessverre mye for Oppsal sin del at Thomas Ble hadde tre feil midt i perioden og røk ut med fem feil tidlig i den tredje.

– Jeg skal ikke si for mye om dommerne. Men synes det er vanskelig å tyde hvor lista ligger, sier Jespersen.

En god avslutning på andre periode – Oppsal scoret sju av periodens ni siste poeng – gjorde likevel at Oppsal var på skuddhold til å hente inn ledelsen til hjemmelaget.

Etter 20 spilte minutter sto det 34–23 til Bærum.

Hadde ikke sjans

Etter å ha vært elleve poeng bak tidlig i tredje periode (25-36), scoret Bærum seks på rad, og på bare noen få minutter gikk hjemmelaget fra 36–25 til 49–30. Da var kampen i teori avgjort.

Etter en ny timeout avsluttet Oppsal perioden bra, og med ti minutter igjen var Bærum foran med 53–38.

Kunne vi være vitne til et mirakel i Nadderudhallen? Svaret var nei. Bærum scoret sju strake til å åpne fjerde periode mot et Oppsal-lag som ikke var påskrudd etter praten mellom periodene. 62–38 og etter hvert 67–39 ble for tøft å hente opp for Oppsal, selv om de avsluttet bra og vant de siste 5–6 minuttene.

Likevel – det endte med 50-73-tap for Jespersen og co. Dermed avsluttet Oppsal 2022 med tap, og de har åpnet 2023 med tap.

– Selv om vi var statiske og passive synes jeg vi viser at vi kan holde følge med et så bra lag som Bærum. Flere får prøve seg, og jeg synes Niclas Ellingsen tar vare på sjansen han får. Isac Angelsen får også vist seg fram, sier trener Jespersen.

God unggutt

Angelsen hadde 14 poeng og gjorde en god figur. Han ble mestscorende for Oppsal og bare poenget bak toppscoreren.

– Jeg syntes vi startet bra og holdt med de ganske lenge, men de var aggressive defensivt og spilte bra offensivt. Da bygget de en større ledelse og det ble tøft for oss etter hvert. Men jeg synes det var bra var at vi som et lag holdt hodet oppe og backet hverandre opp fra start til slutt. Det kommer til å hjelpe oss masse fremover.

Og om sin egen prestasjon?

– Jeg er fornøyd med egen prestasjon. Jeg kunne tatt litt smartere avslutninger til tider, men jeg er fornøyd med at jeg var såpass aggressiv og at jeg spilte med selvtillit under hele kampen.

Sesongens viktigste mot Ammerud

Nå retter de blikket fremover og mot søndagens meget viktige kamp mot Oslo-rival Ammerud, som står med 6 seirer og 9 tap, og som innehar den siste sluttspillplassen. Oppsal står med 4 seirer og 11 tap på plassen bak.

– Nå må vi jobbe fram mot søndagens kamp mot Ammerud, og snu fokuset kjapt mot den kampen. Der møter vi et annet type lag. Vi har dem på innbyrdes, men vil veldig gjerne vinne denne også, avslutter Jespersen.

