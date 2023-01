Den manglende brikken i VIFs gullspill: – Han har en spesiell aura

JORDAL AMFI (Dagsavisen): – Det er NM-gull som er målet, selvfølgelig. Det er helt klart mulig i Vålerenga. Ellers hadde ikke jeg vært her heller, sier en smilende Martinsen til Dagsavisen.

Økonomisk rot i Lillehammer IK åpnet muligheten for å hente den tidligere NHL-proffen til Vålerenga. Mandag ble løperen presentert for pressen på Jordal Amfi.

– Andreas har utrolig stor pondus ute på isen. Det er vanskelig å forklare, men han har en spesiell aura rundt seg. Man ser liksom at mange har respekt for ham ute på isen, grunnet hans fysiske status. Motspillerne vet at han er tøff å møte. Han har rutinen som gjør at han blir respektert i ligaen. Det betyr en del, og gjør at mange kanskje blir litt mer forsiktig på isen når han er der, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen om nyervervelsen.

Martinsen om småbruket: – Har altfor mange dyr

Svensken tror løperen kan være faktoren som bikker det i VIFs favør når sluttspillet går i gang.

– For oss er han den typen vi har savnet litt. Hans fysiske spill foran mål, være sterk med pucken. I de tøffe, jevne kampene mot topplagene kommer sånne spillere til å bli avgjørende. Jeg er utrolig glad for at han har kommet hit, sier VIF-treneren.

– Kan han være gullfaktor?

– Ja, det tror vi jo. Det er derfor vi henter ham. Han kan være en av de siste brikkene inn i puslespillet som gjør at vi kan gå hele veien. Men jeg hører mange mener at det er «skandale om VIF ikke vinner gull nå som Martinsen hentes», men vi vet hvor små marginer det er. Storhamar satser, Stavanger Oilers kommer til å satse, du har Sparta der ... Det er mange bra lag. Men jeg tror dette er en brikke som vil gjøre oss bedre, og da har vi en større sjanse til å nå målet.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson har tro på nyervervelsen Andreas Martinsen. Her på vei ut på isen på Jordal mandag. (Jørn H. Skjærpe)

Den tidligere Chicago Blackhawks- og Colorado Avalanche-spilleren er glad for rosen fra sin nye sjef.

– Det er jo hyggelig å høre. Det er derfor jeg kommer hit også. Ser vi på laget uten meg, har man allerede det som kreves. Muligheten er der til å vinne, og når jeg også kommer – vil jeg tro sjansene blir enda litt større. Men det er mange gode lag i ligaen, og det er ikke én spiller som kan gjøre det. Vi må fungere som et lag. Men jeg kjenner mange som spiller her, kjemien i laget og gutsen er jo her. Nå skal vi jobbe oss inn mot sluttspill og satse på at ting klaffer, sier Martinsen.

– Hvem er Andreas Martinsen, både på og utenfor isen?

– På isen er jeg en som liker å ta i. Jeg er ikke den som holder igjen, så det hender at jeg må sitte litt i utvisningsboksen. Utenfor isen er jeg en helt vanlig fyr med småbruk på Brøttum, og en som har altfor mange dyr. Jeg har kone og to barn. Og er glad i å kjøre traktor, sier han glisende.

Andreas Martinsen håper å sette mange pucker i nettet på Jordal. Her på sin første Vålerenga-trening mandag. (Jørn H. Skjærpe)

Utenlandsdrøm

Martinsen skal pendle til og fra Oslo som følge av overgangen.

– Det kommer til å gå helt fint, forsikrer han.

Allerede torsdag kan han møte gamleklubben Lillehammer IK i sin VIF-debut. 32-åringen innrømmer at situasjonen er spesiell på flere vis.

– Det er selvfølgelig spesielt når det blir som det blir, men det er noe man ikke får gjort noe med. Jeg må se på dette som en mulighet også, til å komme seg et annet sted. Det hjelper både meg og Lillehammer. Alt i alt var det ikke så vanskelig. Jeg snakket med Storhamar og Stavanger, men nå falt valget på Vålerenga. Jeg er fornøyd, og håper VIF også er det.

Andreas Martinsen med pressen på slep på Jordal mandag, kort tid etter han ble presentert som ny Vålerenga-spiller. (Jørn H. Skjærpe)

Avtalen med klubben løper ut sesongen, men hva som skjer etter det er foreløpig usikkert. Vil han avslutte karrieren i Vålerenga?

– Så langt har jeg ikke tenkt. Jeg føler jeg har for mange år igjen til at jeg har tenkt på når og hvor karrieren skal avsluttes. Nå er det først og fremst det som skjer framover her som gjelder.

– Går du fortsatt med en utenlandsdrøm i magen?

– Det frister alltid litt å dra ut igjen, men mye skal klaffe. En ting hadde vært hvis jeg hadde vært 25 og år, men som sagt har jeg både barn og småbruk. Så vi får se, svarer Martinsen.

Trener Fredrik Andersson sier han er fornøyd med troppen etter Martinsen-signeringen. Han utelukker imidlertid ikke at VIF vil forsterke ytterligere, men da på backsiden.

