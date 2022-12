Ullern med historisk bronse i storturnering: – En fantastisk opplevelse

Etter at Ullerns småguttelag vant NM-gull sist sesong, ble de automatisk kvalifisert til Mini World Cup i svenske Vetlanda. Den turneringen ble arrangert i romjulen, og det endte med en ekstremt imponerende bronsemedalje.

– Alt i alt står vi igjen med en fantastisk opplevelse. Alt fra å bo på sjarmerende Vetlanda stadshotell til at vi hadde med oss verdens beste supportere som lagde et skikkelig leven i den fantastiske bandyhallen, sier en ekstatisk trener Haakon Heyerdahl til Dagsavisen.

– Denne gjengen er sammensveiset og god, med offervilje utover det normale. Det kommer man langt med, sier han videre.

Ullern-trener Olav Heyerdahl på sidelinjen under en av kampene i romjulsturneringen i Sverige. (Ullern bandy)

Olav Heyerdahl var en av Ullern beste spillere og mest toneangivende spillere i turneringen. Han var storfornøyd etter bronsen.

– Det var utrolig gøy å ta bronse. Vi kjempet hele veien og ingen kamper var lette. Man forstår at bandy er mye større i Sverige med mange på tribunen, så det var veldig bra stemning i hallen. Turneringen var veldig bra, men det var litt slitsomt å spille midt på natten, sier han.

[ Historisk VM-sølv til Norge etter tap for Sverige i bandyfinalen ]

Grytidlig avreise

Skrur vi tiden et par dager tilbake i tid reiste Ullern-laget 09.00 2. juledag.

– Vi var alle enige om at avreise klokken 09.00 på 2. juledag var brutalt, men det var ingen sure miner blant gutta, og det var 17 blide spillere som satt seg i bilen, sier trener Haakon Heyerdahl.

Etter seks-sju timer i bil ankom de Vetlanda, og like etter var det duket for kamp mot finske Vesta, som Ullern vant 3–2.

I kamp to ventet svenske Åby/Tjureda på det utradisjonelle tidspunktet 02.30 (!). Da skuffet Ullern og tapte 3–5.

– Det var en meget beskjeden opptreden fra oss. Vi tapte fortjent, og siden vi tapte måtte vi slå Villa Lidköping med tre mål for å gå videre.

Som sagt så gjort – Ullern vant 5–2 og var med det klare for en kvartfinale.

– Fysisk bandy med høyt press var ikke noe Villa taklet særlig bra. Vi dominerte kampen totalt og feide et passivt Villa-lag av banen med 5–2. Det gjorde at vi vant gruppen og var klare for kvartfinale. Prestasjonen mot Villa var over hva alle hadde forventet, men så absolutt fortjent, sier Heyerdahl og legger til:

– Seieren over Villa var nok det beste øyeblikket fra cupen. Vi var så sterke og dominerte Villa skikkelig. Det var stort.

[ Ready- og Røa-spillere med VM-sølv i bandy ]

Slo svensk stormakt da det gjaldt som mest

I kvartfinalen sto stormakten Västerås på motsatt banehalvdel. Ullern havnet tidlig under 0-2, men utlignet til 2–2 i en kamp som vippet fram og tilbake hele tiden. VSK gikk så opp i 3-2, før Olav Heyerdahl scoret to på tampen og sikret Ullern-seier 4–3.

– Dette var en kamp hvor vi virkelig viste karakter. Jeg var veldig stolt etter denne kampen, sier Heyerdahl.

I semifinalen møtte laget finske Kampparit, som er et av de beste lagene i Finland. Der ble det 5-7-tap.

– Vi tapte semifinalen, men vi gjorde kanskje vår beste prestasjon. Det høye presset satt, Kampparit ble stressa og vi hadde dem på gaffelen. Dessverre var Kampparit dødelige på faste situasjoner, scoret på to frislag og tre cornere, samt på to flotte langskudd, sier treneren og fortsetter:

Ullern-spillerne jubler etter en godt gjennomført turnering, som endte med bronse. (Ullern Bandy)

– Vi styrte spillet, men sløste med sjansene. Samtidig hadde Kampparit turneringens beste keeper, og hans beste venner er nok stolpene. Vi scoret fem, men misset på straffe og hadde to i stanga. Statistikken viste at vi hadde presset og sjansene, så det var et surt tap. Gutta var deppa i garderoben etter matchen.

Kampparit vant for øvrig finalen 8-0, så det var så absolutt en sterk prestasjon av Ullern i semifinalen, uansett hvor skuffet gutta var.

[ Ready-gutt klar for en av verdens beste bandyklubber: – Sykt inspirerende ]

Reiste seg og vant bronsefinalen

Spillerne hadde likevel ikke så mye tid til å deppe etter semifinaletapet, for like etter ventet Sandvikens AIK i bronsefinalen. Den vant Ullern 5–2.

– Bronsefinalen bar preg av to lag som spilte sin tredje match på tolv timer. Likevel var det utrolig sterkt av gutta å trekke det lengste strået i en tøff kamp. Gutta var fulle av melkesyre!

Dermed ble det en historisk bronsemedalje for Ullern.

– Oppsummert så presterer vi på et jevnt høyt nivå gjennom turneringen. Defensivt er vi sterke, mens vi presser motstanderne våre og orker å ta de tunge løpene hjem. Det er knapt noe lag kom igjennom alene med våre keepere. så er vi også gode, vi varierer spillet vårt med pasninger, flipper, langskudd og gjennombrudd, avslutter Heyerdahl.

Ullern får sine bronsemedaljer, sammen med vinnerne Kampparit og arrangørklubben Vetlanda som tok sølvet. (Ullern Bandy)

[ Dette har ikke skjedd siden 2002 – endelig vant Røa i eliten igjen! ]

[ Bandy: Røa vant derbyet over Ullevål: - Sykt deilig ]