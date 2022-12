Bandy: Røa vant derbyet over Ullevål: - Sykt deilig

Vi starter igjen med Røa, som nå har tatt fem poeng de siste tre kampene med to seirer (2-1 over Mjøndalen og nå 6–5 over Ullevål), samt en uavgjort (mot Ullern).

Onsdag var det duket for lokaloppgjør på Bogstad under regntunge forhold mellom Røa og Ullevål, der Røa jaktet sin tredje kamp på rad uten tap. Det startet på verst tenkelig vis for Røa da Jesper Bergersen scoret etter bare 30 sekunder, men etter 15 minutter var lagene like langt da Iskander Nugmanov satte inn 1–1 etter pasning av Kristian Maryashin.

Ullevål svarte umiddelbart ved Jonas Tjomsland, før Eirik Norling utlignet til 2–2 etter halvspilt 1. omgang. 2–2 ble til 4–2 før pause ved Jakob Endsjø og Eskil Hiort.

– Det var vanskelige spilleforhold på Bogstad tross iherdig innsats fra banemannskapet. Regn og sludd preget 1.omgang og det ble stort sett slått langt fra begge lag, noe Røa behersket best og ledet fortjent 4-2 til pause, sier trener Christer Johansen.

Den første halvtimen av den andre omgangen var målløs, før det virkelig spisset seg til. Jesper Gadderud reduserte til 3–4 15 minutter før slutt før Nugmanov gjorde alt på egen hånd da han satte inn 5–3.

Dommeren fikk ballen i nesa

Ettersom en dommer fikk ballen i nesa tidlig i den andre omgangen ble det lagt til ti minutter. Det ble fullt fyr i teltet da Bergersen scoret sitt andre til 4–5 etter 89 minutter, men Nugmanov fullbyrdet sitt hat trick bare 40 sekunder etter at Bergersen reduserte.

Jesper Sagen reduserte etter 95 spilte minutter, men flere mål ble det ikke på Bogstad. Røas andre seier i Eliteserien er et faktum!

– Det var noe bedre forhold i begynnelsen av andre omgang, der Ullevål dominerte banespillet og Røa forsvarte seg godt. Omgangen jevnet seg ut med målsjanser og mål begge veier. Røa hadde flere gode sjanser til å «stenge butikken» på stillingen 6-4, så ble det spenning til siste slutt etter en corner-redusering på overtid, sier trener Johansen.

– Det var full krig under dårlige forhold med stort sett bare lange baller. Det startet tøft med at vi slapp inn etter noen få sekunder, men vi kjemper oss tilbake med fokus på å vinne andreballer som ga uttelling, sier kaptein Mikkel Hæger, som er i ekstase når Dagsavisen tar kontakt.

– Det var sinnssykt deilig å hente hjem to poeng til Bogstad igjen, sier han videre.

– Det var deilig å ta hjem den aller første eliteserieseieren hjemme på Bogstad. Og en riktig bra start på julen med en ny topoenger, legger trener Johansen til .

Kaptein Hæger trekker fram to mann som var spesielt bra:

– Iskander og Christopher (Tufte) var to spillere som var avgjørende på hver sin side av banen i kveld.

Nå venter Drammen – i Drammen – på bandyens festdag 2. juledag.

– Juniorgutta har kamp på torsdag, så skal vi få inn en trening i tillegg. Vi kommer garantert til å være 100 prosent påskrudd til den kampen, og vi gleder oss stort, sier Hæger.

Utrolig straffe-hat trick

Ready slet på dårlig is i den første omgangen mot Høvik onsdag kveld og gikk til pause “bare” med en 3-2-ledelse. Gustav Eriksson sendte hjemmelaget oppskriftsmessig i ledelsen etter ti minutter alene med keeper før Høvik utlignet etter 30 minutter etter en corner.

Felix Ljungberg sendte hjemmelaget opp i føringen igjen fem minutter senere etter en retur, før Eriksson pirket inn 3–1 etter en corner. Herman Ringdal reduserte til 2–3 på straffe med omgangens siste slag på ballen.

Så skjedde det noe som sjelden skjer i bandy – nemlig et hat trick – av samme mann – på straffeslag! Ljungberg scoret 4–2 på straffe etter 57 minutter, 5–2 på straffe etter 61 minutter og 6–2 på straffe etter 66 minutter. Slå den!

Høvik reduserte – på straffe, kampens femte – ved Ringdal etter 75 minutter, før Ready scoret kampens to siste mål – Stian Kavli på en retur etter 77 minutter og Eriksson med en nydelig styring fem minutter før full tid. 8–3 og to nye poeng til Ready.

– Vi tar to poeng på en dårlig dag. Det var ikke en veldig bra 1. omgang, men heldigvis ble det litt bedre i den andre. Men en ting er klart – vi må opp et par hakk i intensitet og innsats, sier Ready-trener Lars Christian Sveen

Nytt Ullern-tap

Ullern er det eneste laget som ikke har vunnet så langt denne sesongen etter at de tapte 2–6 for Solberg hjemme onsdag. Oskar Bremler og Nicolai Pedersen scoret målene.

Sarpsborg leder serien med 15 av 16 poeng etter at de på utrolig vis slo Stabæk 7–4 etter å ha ligget under 0–4 etter 60 minutter. Ready er nummer to med 12 poeng, samme sum som Solberg – men med bedre målforskjell og seier innbyrdes.

Røa er nummer sju med 5 poeng, Ullevål nummer med 3 poeng og Ullern sist med 1 poeng.

FAKTA

Eliteserien bandy onsdag, 9. runde:

Mjøndalen – Drammen 4-6, Røa – Ullevål 6-5, Sarpsborg – Stabæk 7-4, Ullern – Solberg 2-6, Ready – Høvik 8–3.

Stillingen: 1) Sarpsborg 15, 2) Ready 12, 3) Solberg 12, 4) Drammen 11, 5) Stabæk 9, 6) Høvik 5, 7) Røa 5, 8) Mjøndalen 3, 9) Ullevål 3, 10) Ullern 1.

