Oppsal surret bort seieren mot Asker: – Veldig, veldig skuffet

LEIKVOLLHALLEN (Dagsavisen): Oppsal hadde en eventyrlig mulighet onsdag til å riste helt av seg sisteplasserte Asker, som før kampen onsdag ikke hadde vunnet en kamp i BLNO denne sesongen.

Oppsal sto på sin side med fire triumfer og 13 tap, og kunne komme à jour med Ammerud på 8. plass (siste sluttspillsplassen) ved seier onsdag.

Og da Asker i tillegg kom til kampen uten BLNOs toppscorer Joshua Hart, som hadde ankelproblemer, og Stian Emil Berg, som gjorde comeback søndag mot Bærum, var bordet dekket for Oppsal.

Oppsal best i gang

Det så lenge lovende ut for trener Jarl Jespersen og co. Asker kom best i gang og ledet 4-0 og 6-5 tidlig i den første perioden, men etter de ti første minuttene sto det 18-11 til Oppsal.

18-11 ble til 30-17-ledelse for Oppsal midtveis ut i den andre perioden. Det gjorde at Asker tok timeout, noe som så ut til å hjelpe, for bare noen minutter senere hadde Asker hentet inn sju poeng etter å ha scoret sju strake til 24-30.

Oppsal avsluttet likevel sterkest og ledet 32-24 til pause.

[ Stadig flere vil spille basketball (+) ]

Fullstendig rakning

Asker åpnet den tredje best med en trepoenger fra franske Tom Dumont til 29-31, men da Jacob Tryon satte en lang trepoenger fire minutter ut i perioden, ledet Oppsal igjen stort, nå 44-36.

Minuttet før pausen før siste periode sto det 50-41 til Oppsal, men derfra og ut raknet det helt. Asker kuttet ledelsen til fem poeng (45-50) før den fjerde perioden og var à jour på 52-52 fire minutter ut i den fjerde perioden, da Dumont satte en trepoenger.

Og da samme mann sendte Asker i føringen for første gang siden 6-5, med nok en trepoenger til 55-52, tok Oppsal timeout.

Lagene var like langt igjen på 55-55 da Etienne Aspevik utlignet med en drive til kurven, og på 57-57 da Tryon scoret to nye poeng. Så scoret Dumont to poeng til 59-57 med to minutter igjen, og det ble de siste poengene som ble scoret. Oppsal hadde en rekke sjanser til å avgjøre, men klarte ikke vinne.

Forsto lite

Etter kampen var det en skuffet gjeng som snakket med Dagsavisen.

– Vi har jo vist at vi kan spille opp mot de beste og samtidig falle ned på et ganske labert nivå. I dag ville Asker mer, så all ære til dem. Vi trenger å jobbe inn en ordentlig rutine som fungerer for oss. Vi har slitt med for store svingninger i spillet vårt og det er noe vi må redusere. Heldigvis er serien lang, så satser på en oppsving på nyåret, sier Thomas Ble.

– Vi får det ikke til å stemme offensivt, og legger oss ned på deres nivå når ting ikke går som vi vil. Det har vært dårlig oppmøte på treninger i det siste også, mange har vært syke. Vi er ikke fornøyde med dette her, så det blir mye trening i jula, sier Christian Andersen.

– Vi kjørte altfor mye en mot en gjennom hele kampen. Vi var ikke veldig gode i den første omgangen heller, selv om vi ledet. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg er veldig, veldig skuffet, sier han videre.

– Vi starter bra og holder høyt balltempo og får mange gode skudd, men etter hvert vil jeg si at vi blir slitne og begynner å ta dårligere valg. Jeg selv har tre turnovers i viktige øyeblikk av kampen. Det her er definitivt en kamp som vi burde hatt, men hatten av til Asker. De ville ha kampen mer enn oss og det viste seg på sluttresultatet. Som et lag har vi hatt en dårlig treningsuke. Folk går gjennom forskjellige ting i privatlivene sine, sier Nick Kervens.

[ Ammerud fikk revansje mot Oppsal (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen