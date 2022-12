Nye Jordal-jubileum ble den første uten VIF-mål

Jordal amfi (Dagsavisen): Torsdag spilte Vålerenga sin 50. hjemmekamp på nye Jordal amfi. I de 49 foregående hadde de aldri gått målløse av isen, men mot sine erkerivaler fra Storhamar måtte de skuffet skli av egen is uten hverken mål eller poeng da kampen var over.

Storhamar bøtta ikke akkurat inn de heller, men to mål holdt denne kvelden.

VIF sleit med produksjonen også i lørdagens kamp mot Sparta. Da ble det kun ett mål, og da de også i den kampen slapp inn to, står de nå uten poeng på de to siste kampene.

Nær i første periode

Men det kunne sett veldig annerledes ut. For det var gode muligheter for begge lag til å ta ledelsen i løpet av første periode, men manglende presisjon da mulighetene bød seg sørget for at det var målløst til første pause.

For Vålerenga sin del var både Tobias Lindström, og Pontus Finstad aleine med Markus Stensrud i Storhamar-buret, men gjestenes målvakt gikk seirende ut av begge duellene. Også VIF-keeper Mitch Gillam, som hadde fått tillitt fra start igjen, fikk litt å bryne seg på. Storhamar hadde noen veldig gode minutter midt i perioden, og VIF var både litt heldige og dyktige som slapp fra det uten baklengs.

Begge lagene fikk også prøve seg i hvert sitt overtallsspill også, uten at det resulterte i det helt store.

Nullen sprakk for Gillam - tverrliggeren i veien for VIF

Kampen fortsatte i det samme sporet i den andre perioden, men med litt færre store sjanser. Vålerenga skapte riktignok et par feite i overtallsspill tidlig i perioden. Mathis Olimb ble stoppa av Stensrud, mens Kalle Ekelund traff tverrliggeren.

Men kampens første mål skulle etter hvert komme, signert Martin Rønnild og Storhamar, med drøyt seks minutter igjen av perioden. Rønnild fikk en pasning på køllebladet inne foran Gillam, og lurte pucken forbi VIFs sisteskanse, og i mål.

I tredje periode ble vondt til verre for VIF. Drøyt to minutter var spilt da Peter Quenneville fikk stå helt aleine ved Gillams høyre stolpe. Da pasninga kom kjapt, og presist på bladet fra Andreas Hjelm rakk ikke Gillam over, og Storhamar dobla.

VIF klarte aldri å skape det helt store mot slutten av kampen, og måtte se Storhamar reise hjem med alle tre poengene.

