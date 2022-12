Sju kamper ga kun én seier - disse mener vi fortjener plass på ukas lag

Ingen av våre tre Oslo-lag imponerte i eliteserien i ishockey forrige uke. Til sammen klarte Grüner, Manglerud Star og Vålerenga kun å skrape sammen én seier. Den var det VIF som sto for, etter forlengning mot Ringerike. To poeng på sju kamper er ikke noe å juble veldig høyt for.

Ett mål på sine tre siste

Mest prekært er det for Grüner og Manglerud Star. Til sammen spilte de fem kamper forrige uke (Grüner spilte tre, MS spilte to). Det ga null poeng, og en samlet målforskjell på 8-36. Grüner kan i hvert fall ta med seg at de scora sju mål på sine tre kamper, men MS fikk pucken i mål kun én gang. De gule og grønne har faktisk kun scora ett mål på sine tre siste kamper. I tillegg slipper de inn fryktelig mye. Seks mot Storhamar (1-6), og åtte mot Lillehammer (8-0) var fasit forrige uke.

Spiller på lån leverte assist

Til tross for det er det mye verre for Grüner. 8-3-tap mot Storhamar på tirsdag ble riktignok fulgt opp av en veldig god kamp, og et godt resultat borte mot Frisk (3-2-tap), før de tapte hele 2-11 hjemme mot Stjernen på lørdag.

Både MS og Grüner sliter med å stable lag på beina om dagen. Grüner har slitt med sykdom, og har måttet hente inn spillere fra 1. divisjon for å kunne stille lag. Det er ingen heldig situasjon, men noen hyggelige nyheter kan det komme ut av det også. Som for eksempel at 19 år gamle Emil Ruud, som er på lån fra Furuset, fikk sitt første målpoeng i eliteserien, da han leverte målgivende pasning i hjemmekampen mot Stjernen på lørdag. Det var faktisk kampens første mål, men til tross for det gikk Grüner likevel til første pause med 1-6.

Mistet nok en spiller – debuterte for VIF

På Manglerud har de måttet se nok en spiller forlate klubben. Den lokale backen Joachim Lunde Hermansen ble den tredje spilleren som har tatt veien fra MS til VIF så langt denne sesongen. Han fikk sin debut for VIF i hjemmeseieren mot Ringerike (4-3 e.f.), mens en annen tidligere MS-kjenning, Mitch Gillam, fikk sin debut mellom stengene i lørdagens bortekamp mot Sparta. VIF tapte 2-1, men Gillam kom likevel godt fra det, med en redningsprosent på 92,6.

Roy Johansen fram til julepausen

MS er i likhet med Grüner tynne. Fem spillere, pluss trenerduoen Roy Johansen/Morten Ask har forlatt klubben siden starten av sesongen. Selv om trenerne skal lede laget fra til julepausen, som starter 10. desember.

8-0-tap mot Lillehammer ble avløst av 1-6-tap hjemme mot Storhamar på lørdag. Men den siste kampen var likevel den beste de har levert siden deres nordamerikanske importer forlot klubben. Her hang MS bra med, og var kun to mål bak da det gjensto seks minutter. Likevel ble det nok et stygt resultat til slutt, etter at de slapp inn tre mål i løpet av 49 sekunder på tampen av tredje periode.

Kamper denne uka:

Torsdag: Stavanger Oilers - Manglerud Star (18.00), Lillehammer - Grüner (18.30), Vålerenga - Storhamar (19.00).

Lørdag: Grüner - Stavanger Oilers (16.00), Manglerud Star - Vålerenga (16.00)

Målvakt

Mitch Gillam, Vålerenga

Fikk sin første kamp for VIF etter overgangen fra Manglerud Star i lørdagens 2-1-tap borte mot Sparta, etter at Tobias Breivold ikke leverte all verden i 4-3-seieren mot Ringerike torsdag.

Gillam var Manglerud Stars beste signering denne sesongen, så det var ingen overraskelse at han klarte å stoppe 25 av 27 skudd mot serieleder Sparta. Ekstra sterkt var det etter at han slapp inn det første før det var spilt fem minutter. Viser likevel at han har et sterkt hode, da han klarte å rise det av seg, og holde tett helt til avgjørelsen falt med drøyt ni minutter igjen av tredje periode. En absolutt godkjent VIF-debut, og viser at VIF antageligvis nå har ligaens beste keeperduo.

Saken fortsetter under bildet.

Mitch Gillam har imponert stort mellom stengene for MS denne sesongen. Lørdag fikk han sin debut for erkefienden Vålerenga. (Lisbeth Halvorsen)

Backer

Tommi Taimi, Vålerenga

VIFs 32 år gaml finske back leverte en ny god uke. Der Vålerengas bynaboer sliter voldsomt med å tette igjen bakover har det vært ganske solid i den delen av spillet for VIF. Kun to baklengs borte mot Sparta er godt innafor, og til tross for at det ble tre innslupne mot vesentlig lettere motstand i Ringerike på torsdag er det liten tvil om at det er flere VIF-backer som kunne tatt en plass på dette laget.

Men Taimi leverer, i motsetning til majoriteten av VIF-backene, og offensivt. Espeland hadde riktignok målgivende på VIFs eneste scoring mot Sparta, og var svært nær ved å komme med på denne rundens lag. Mark Auk leverte én assist i kampen mot Ringerike, men ettersom Taimi leverte både scoring og målgivende i denne kampen er det han som får den. Endte hjemmekampen mot Ringerike med pluss to, og endte på null i matchen mot Sparta. Som sagt, jevnt mellom VIF-backene denne gangen, men Taimis offensive kraft gjorde utslaget denne gangen. Finnen står nå med 17 poeng på 24 kamper denne sesongen.

Saken fortsetter under bildet.

Tommi Taimi. (Beate Oma Dahle/NTB)

Emil Frøshaug, Manglerud Star

Vi kunne veldig fint ha plukket med oss to VIF-backer på denne rundens lag, men vi ønsker å sende en liten hyllest til en av backene til Manglerud Star denne runden. Emil Frøshaug er en av de spillerne som nok også kunne forsvunnet ut av klubben, men som har blitt værende.

Og ikke bare blir han værende, han har stått fram, og godt foran med innsats og fysisk spill. Hans rolle på laget har vokst i takt med at spillere har forsvunnet ut, og han legger ned en stor innsats for å fylle den rollen. Noe vi syns han også har klart godt. Er det noe MS trenger i disse dager, så er det spillere som viser at man ikke har gitt opp. Frøshaug blir i denne sammenhengen symbolet for den energien de gjenværende spillerne i Manglerud Star utstråler i en tøff tid. Rutinen, og hans tilstedeværelse i klubben er viktigere enn noen gang.

Rent sportslig plukket han også med seg en assist på Manglerud Stars eneste scoring i forrige uke.

Saken fortsetter under bildet.

Manglerud Stars Emil Frøshaug får en stadig viktigere rolle i laget. (Lisbeth Halvorsen)

Løpere

Mathis Olimb, Vålerenga

Vålerengas poengkonge får en plass på ukas lag etter nok en solid uke. Torsdag plukket han sitt 23. poeng for sesongen da han var nest sist på pucken da Thomas Olsen avgjorde kampen mot Ringerike. En viktig involvering, som sørget for at VIF unngikk tap mot laget som ligger nest nederst på tabellen.

Olimb får delvis plassen på bakgrunn av det han har levert så langt i år. Han er i ferd med å levere en ny sterk sesong. 36-åringen har vist at han fremdeles holder et skyhøyt nivå i vår hjemlige liga, og det blir avgjørende for VIF at han holder seg gående, og i god form hele sesongen om VIF skal være med å kjempe både i serien, og sluttspillet.

Saken fortsetter under bildet.

Både Martin Røymark og Mathis Olimb scoret for de kongeblå (Håvard Sollie)

Calle Spaberg Olsen, Grüner

Som nevnt i oppsummeringa har Grüner slitt veldig defensivt den siste uka, men offensivt har det derimot ikke vært så gærent. Tre mål borte mot Storhamar, to mot Frisk Asker og to mot Stjernen er godkjent. Derfor ønsker vi å hylle litt av det offensive spillet, og spesielt Calle Spaberg Olsen.

Olsen scora ett mål alle tre kampene, og leverte også én assist på veien. Med andre ord; en veldig sterk uke for Spaberg Olsen offensivt. Det blir viktig at Grüner klarer å holde denne kraften framover i banen, samtidig som de forsøker å stramme det til bakover.

Thomas Olsen, Vålerenga

Thomas Olsen fortsetter å imponere denne sesongen. Forrige uke scora han sesongens 16. og 17. mål. (begge mot Ringerike). Dermed troner han øverst på toppscorerlista i eliteserien denne sesongen.

I løpet av nok en uka forsterker han inntrykket av at han nå leverer mer hva angår kontinuitet. Denne sesongen kommer scoringene jevnt og trutt, og ikke i rykk og napp, som tidligere. Så er det bare å krysse fingra for at det også fortsetter for Olsen. Det er imidlertid lite som tyder på at det plutselig skal bli en bråstopp for 27-åringen.

Saken fortsetter under bildet.

Thomas Olsen. (Pål Karstensen)

Verdt å vite om ...

... Grüner

Emil Ruud kom fra Furuset på lån slik at Grüner kunne stille lag. Lørdag gjorde han sitt første poeng i eliteserien da han hadde målgivende pasning.

Begge Grüners scoringer mot Frisk Asker på torsdag kom i overtall. Likevel har Grüner ligaens svakeste uttelling i denne delen av spillet med en uttelling på 11,8 prosent.

Mot Stjernen på lørdag slapp Grüner inn sitt sjette mål i eget overtall. Det er flest i ligaen. Det var samtidig Stjernen sitt sjette. De har scoret flest mål i ligaen i eget undertall.

Grüner har ni av de tretten spillerne nederst på pluss/minus-statistikken. Helt sist ligger Charlie Björlin med minus 30.

... Manglerud Star

Steffen Thoresen spiller sin 900. kamp i norsk hockey mot Stavanger Oilers på torsdag. I samme kamp runder Emil Frøshaug 200 kamper for A-laget til MS.

MS har nå seks strake tap, og har kun vunnet én av de siste 14.

De gule og grønne sliter også med å score. Ett mål på de tre siste, og to på de siste fire er et tegn på at de ennå ikke har klart å finne helt ut av det etter at nordamerikanerne forlot klubben.

Manglerud Star er ligaens nest beste lag i undertall.

Tord Thorsen spilte sin 300. kamp i norsk seniorhockey mot Stjernen på lørdag ,mens Larssen Berger runder den samme milepælen mot Stavanger Oilers på torsdag.

... Vålerenga

Keeper Tobias Breivold var tredje sist på Vålerengas avgjørende scoring mot Ringerike. Det er faktisk Breivolds andre målpoeng denne sesongen. Han plukka også med seg en assist i kampen mot Stavanger Oilers i slutten av september.

Vålerenga er ligaens beste lag i undertall. De har kun sluppet inn sju mål så langt. Det er fire mindre enn Stavanger Oilers, som er nummer to på den lista. Prosenten holder seg fremdeles over nitti også (91,7). Det er over seks prosent bedre enn det nest beste laget i prosent, Manglerud Star.

Av spillere med femti skudd, eller mer er det kun Stjernens Austin Cangelosi som har bedre uttelling (28 prosent) enn VIFs Thomas Olsen (24,3 prosent).

Vålerenga er ligaens beste lag på dropper. De vinner 56,3 prosent.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen