Dette har ikke skjedd siden 2002 – endelig vant Røa i eliten igjen!

Vi starter naturlig nok med Røa, som rykket opp til Eliteserien foran denne sesongen. Sist gang de var på øverste nivå i norsk bandysammenheng var i 2002, og siden den gang har de vært i både 1. og 2. divisjon.

Årets sesong hadde åpnet tøft før onsdagens bortekamp mot Mjøndalen (MIF) med fem strake tap og 18-45 i målforskjell på de fem kampene, inkludert 4-16 for Stabæk søndag. Men mot MIF, som manglet sin soleklare ener i Alexander Serov onsdag, skulle det endelig lykkes.

25 minutter var spilt da Mikkel Hæger banket inn 1-0 på straffe til Røa. Minuttet ut i den andre omgangen økte Iskander Nugmanov til 2-0, før Bendik Sørensen reduserte to minutter senere. Og da Tor Erling Tveter utlignet til 2-2 etter 55 minutter, trodde nok de fleste at MIF kom til å fullføre snuoperasjonen og vinne.

Samme mann fikk muligheten fra straffemerket ni minutter før full tid, men MIFs nummer 5 bommet. Det takket og bukket Røa for, som avgjorde da Jesper Bruseth kriget inn 3-2 fire minutter før full tid.

– Det var helt utrolig deilig å vinne! Stemningen var helt rå når Jesper putta helt på slutten, og helt eventyr i garderoben for å feire de første poengene for sesongen, sier kaptein Mikkel Hæger.

Skjebneoppgjør på søndag

Om selve kampen gir han følgende oppsummering.

– Jeg synes vi spilte en bra 1. omgang med god flyt og mye sjanser. 2. omgang blir en stillingskrig og mindre finspill, men alt i alt føler jeg at vi fortjente seieren med den innsatsen og matchen generelt vi leverer.

Nå venter Ullern hjemme på søndag for Røa i det som er en ultraviktig kamp for begge lag. Vinner Røa er de á poeng med Høvik (hvis de taper for Ullevål), mens Ullern stadig jakter sine første to poeng. Det kommer etter alle solemerker til å stå mellom disse tre lagene (Høvik, Ullern og Røa) når det kommer til den siste sluttspillsplassen, så søndagens kamp blir et uhyre viktig oppgjør.

– Vi må ta med oss de gode delene av matchen og godfølelsen fra onsdag for å kline til med energi og glede på søndag, sier Hæger.

Ready-toget kjører på videre

Ready fikk en dårlig sesongstart og tapte to av de tre første kampene, men ser ut til å ha fått skuta tilbake på rett kjøl nå.

8-2 over Røa forrige onsdag ble fulgt opp med 6-0 over Mjøndalen søndag. Den gode formen fortsatte onsdag da Ullern ble slått 3-0 borte. Fredrik Nordby satte 1-0 ti minutter før pause, kaptein Isac Jerner banket inn 2-0 etter 72 minutter og Nordby satte punktum med sitt andre på overtid.

– Bra med to poeng og bra å holde nullen. Vi brenner altfor mange sjanser og omsetter ikke cornere, så det må vi trene på. Ellers opplever jeg at vi har mye ball og styrer mye av spillet, selv om det både kunne og burde vært mer enn 1-0 til pause. Og så var det godt å spille kamp på bra forhold. Slippe regn og sludd, sier trener Lars Christian Sveen.

Ready er nummer fire med åtte poeng og møter Solberg til en rysare søndag 18.00 på Gressbanen.

Stortap mot Stabæk

Et Jesper Bergersen-løst Ullevål slet mot Stabæk og fikk en marerittstart mot «de blaa» på Bergbanen onsdag. Stabæk ledet hele 4-0 etter 20 minutter, og da var kampen i teorien avgjort.

Det sto 5-0 til pause etter at gjestene også hadde bommet på straffeslag, men den andre omgangen var mer oppløftende fra Sondre Hammerstad og co. Etter at Tobias Mofjell hadde sendt Stabæk opp i 6-0 50 sekunder ut i den andre omgangen, reduserte Jesper Sagen til 1-6 like etter.

I tillegg fikk hjemmelaget æren av å score kampens siste mål, på 1-7. Da banket Ola Skåre inn en corner og fastsatte sluttresultatet til 2-7.

– Vi er ikke helt med i 1. omgang og slipper de til altfor lett. Vi hever oss i 2. omgang, men jeg skal ikke legge skjul på at Stabæk styrer kampen. De er veldig, veldig gode, sier Ullevåls Timian Strømdahl Fossli.

– Stabæk er jævlig bra, rett og slett. Vi klarer ikke holde like høyt tempo som det de har. Vi er mye bedre i 2. omgang. Da vi tør å slippe oss litt løs, legger lagkamerat Jesper Sagen til.

Ullevål er nummer 8 med to poeng etter fem kamper. De møter Høvik søndag.

