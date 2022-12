MS hang med lenge mot Storhamar – endte likevel med stortap: – En tung tid

Manglerudhallen (Dagsavisen): Manglerud Star leverte en av sine bedre kamper, etter at deres nordamerikanske importer forsvant, mot Storhamar lørdag. Etter to kamper uten scoring, og 36 baklengs på sine fem siste kamper, trengte Oslo-klubben en opptur. Det fikk de også på mange måter, men da kampen var ferdigspilt sto det likevel 1-6 på måltavla.

– Det er kjedelig å tape med 6-7 mål. Man driver jo toppidrett, og man har jo et konkurranseinstinkt, så det er ikke noe gøy å stå her. Det gjør det kanskje litt ekstra surt at man føler at man spiller bedre, men samtidig er det fortsatt 6-1, sier MS-kaptein Joachim Engebråten Hermansen til Dagsavisen etter kampslutt.

Samtidig var det mye positivt å ta med seg fra denne kampen for et Manglerud Star-lag som forsøker å finne veien videre etter noen turbulente uker. De leverte blant annet en veldig god førsteperiode, og gikk til pause med 1-1, etter at Emil Bejmo utligna for MS.

[ Johansen og Ask trekker seg i Manglerud Star på grunn av klubbens økonomi ]

– Når korthuset faller, så faller det ordentlig

I andre periode datt det inn to pucker til bak Aleksander Johnsen i MS-buret, men det resultatet holdt seg helt til det gjensto seks minutter av kampen. Da datt det plutselig inn tre mål på 49 sekunder, og kampen var definitivt punktert.

– Vi jobber jo bra på i to og en halv periode, men når korthuset faller, så faller det ordentlig. Det er jo på en måte synd. Man er nære, men samtidig langt unna, er Engebråten Hermansens kommentar.

Men til tross at MS-kapteinen var veldig skuffa var han også enig i at det var mye positivt å ta med seg fra kveldens oppgjør.

– Det var bedre i dag enn i de foregående kampene. Man må dra med seg det positive i en tung tid, som det er nå, sier han.

– Det er jo åpenbart kjedelig å tape med 6-7 mål i kamp etter kamp. Det er frustrerende, men når man får sovet på det, og sett gjennom er det nok mye bra å ta med seg, legger han til.

[ MS-junior mener garderoben har endra seg positivt etter at importene forsvant ]

– Dere ligger to mål bak med ti minutter igjen. Det har dere jo ikke vært i nærheten av i de siste kampene. Det må jo være gledelig?

– Ja, det er veldig bra. Jeg skal ikke svartmale det helt, men det er frustrerende for det hadde sett veldig mye bedre ut med 4-1, enn 6-1. Men det er som jeg sier; det er mye bra å ta med seg.

Forståelig nok irriterer han seg over de tre kjappe baklengsmålene som kom på slutten av tredje periode, og som forvandla resultatet fra “respektabelt”, til “stygt”.

– Det er surt, og dårlig av oss at lufta går så mye ut av oss. Det er ufortjent for Aleks (keeperen), og alle andre egentlig. Begynner å bli lei av at det er synd. Jeg skal som sagt ikke stå og svartmale alt, for vi må se på forholdene også.

[ Hockeyuka i Oslo: Fristilling av spillere, sykdom og toppkamp ]

Vanskelig å tenke positivt

Manglerud Stars siste kamper er ikke spesielt pent å se på. 1-6, 0-8, 0-7, 1-7, 3-7, og 1-7 er resultatene i de seks siste. Likevel har Engebråten Hermansen sine ord i behold når han sier han disse resultatene ikke gir noe godt bilde av hvordan kampene har sett ut. Men MS sliter med å score, og slipper inn alt for enkle mål.

– Noen av resultatene ljuger selvfølgelig litt, men det er det det står da. Så vi må finne en måte å knipe igjen enda mer da, sier han oppgitt.

– Er det vanskelig å fokusere på det positive?

– Akkurat her og nå, såer det jo det. Det er et kvarter siden vi gikk av isen, men når man får sett gjennom kampen i morgen, så kommer man på mandag med ny giv. Da må man ta med det positive. Det blir ikke noe bedre av å tenke på hvor kjipt det er, eller at sånn er det bare. Så vi må jo nullstille, forklarer han, og legger til:

– Hadde jeg stått her etter 6-1-tap, og vært fornøyd med hvordan vi spilte så føler jeg at tida er litt over. Da har man på en måte gitt opp litt også da. Selv om man skal ta med seg det positive så er det sånn at man ikke vil tape.

Det blir ingen enkel oppgave for Manglerud Star i neste runde heller. Torsdag reiser de til Stavanger for å møte Stavanger Oilers.

[ MS fikk stryk i viktig bunnkamp: – Jeg savner trøkket, og at alle kjemper det de kan ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Storhamar 1-6 (1-1, 0-2, 0-3)

376 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (11.51) Sander Vold Engebråten (Tommy Andreas Hjelm, Simen Andre Edvardsen), 1-1 (19.04) Oscar Emil Bejmo (Marcus Bryhnisveen, Emil Frøshaug).

2. periode: 1-2 (20.55) Peter Quenneville (Engebråten, Hjelm), 1-3 (34.09) Anton Karlsson (Eskild Bakke Olsen, Edvardsen).

3. periode: 1-4 (54) Martin Rønnild (Jonas Djupvik Løvlie, Samuel Solem), 1-5 (54.14) Edvardsen (Jacob Noer, Andreas Dahl), 1-6 (54.49) Petter Andersen (Patrick Thoresen, Olsen).

Utvisninger: Manglerud Star 6 x 2 min., Storhamar 4 x 2 min.

---