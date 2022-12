Kølleknekk ødela for VIF

I 50 minutter forsvarte VIF seg eksemplarisk, ofte i undertall, mot Sparta som har tolv seire på de siste tretten. Så kom feilen som Sparta utnyttet til det fulle. Etablert i offensiv sone knakk Joachim Lunde Hermansen, som nylig kom fra MS, kølla på blålinja og Sparta kontret inn seiersmålet.

Mitchell Gillam sto kampen for VIF og viste seg fra sin beste side. Han sto en meget god kamp i et ellers defensivt sterkt Vålerenga. Likevel holdt det ikke til poeng og Sparta vant oppgjøret for tredje gang denne sesongen.

Mange utvisninger

I en periode som bar preg av mange utvisninger var det Sparta som tok ledelsen tidlig. Det var fire mot fire i noen sekunder før Sparta ble fulltallige og scoret umiddelbart etterpå. VIF hadde egentlig kontroll, men Sebastian Johansen mistet pucken i farlig område og hjemmelaget, som er ligaens beste i powerplay, scoret etter seks minutter.

Sparta styrte spillet i minuttene som fulgte med høy sjanseproduksjon. VIF slapp unna med et skudd i stolpen der Mitchell Gillam, som spilte sin første fra start, var utspilt. Men VIF skulle etterhvert kjempe seg tilbake og overta styringen i spillet, mye på grunn av mange Sparta-utvisninger. Det var også i overtall at Martin Røymark utlignet, han pirket inn en retur fra kloss hold. Men VIF slet med tempo og pasningsspillet i overtall og skapte faktisk ikke så mye mer. Thomas Olsen prøvde seg, men en god redning av Sparta-keeper Kevin Carr stoppet toppscoreren.

Holdt unna med fire menn

Vålerenga er ligaens beste i undertall og de viste hvorfor i mellomperioden. Sparta fikk hele fem muligheter med en mann mer på isen, likevel ble perioden målløs og hjemmelaget kom til bare ti skudd. Det ble i det hele tatt en sjansefattig periode med mye godt forsvarsspill. Det er sterkt av VIF å holde nullen i en periode med så mye undertall, mot ligaens beste lag i powerplay.

De holdt den samme stramme defensive linja utover i siste periode som ble en duellkrig med mye kaos ute på isen. Mitchell Gillam sto også meget godt i VIF-buret og det så ut som han hadde stengt det for dagen. Tidligere lagkamerat i MS, Parker Bowles, var nærmest scoring da pucken gikk forbi Gillam og i tverrliggeren.

Uhellet

VIF fikk sine muligheter i offensiv sone, dessverre ble det ikke mange nok skudd og for lite trafikk inne i boksen. Laget hadde initiativet midtveis i siste periode, og så kom uhellet. Joachim Lunde Hermansen fyrte av fra blålinja. Nyervervelsen fra MS traff feil, knakk kølla og dermed lå pucken fri. Sparta tok over og utnyttet muligheten til det fulle. Kristian Jakobsson fikk stjernetreff og overlistet omsider Mitchell GiIllam.

Da måtte VIF opp og frem i sluttminuttene, men slet med å skape trykket. Det ble n timeout med halvannet minutt igjen. Med seks mann ofret de naturligvis alt, men tiden rant ut for VIF. På torsdag venter et nytt storlag på andre side av isen, Storhamar kommer på besøk til Jordal.

---

KAMPFAKTA

Eliteserien menn lørdag:

Sparta – Vålerenga 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)

Sparta amfi: 2224 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (4.20) Niklas Roest (Henrik Knold, Marcus Fagerudd), 1-1 (13.13) Martin Røymark (Stefan Espeland, Sander Thoresen).

2. periode: Ingen.

3. periode: 2-1 (50.50) Kristian Jakobsson (Roest).

Utvisninger: Sparta 9 x 2 min., Vålerenga 12 x 2 min.

Øvrige resultater:

Grüner – Stjernen 2-11 (1-6, 1-2, 0-3)

Manglerud Star – Storhamar 1-6 (1-1, 0-2, 0-3)

Spilles søndag: Ringerike – Frisk Asker, Stavanger – Lillehammer.

---