Idrettsheltene fra Groruddalen. Finnes dem?

Når du hører navn som Grete Waitz, Jon Rønningen og Stig-Andre Berge er det kanskje ikke dalføret nordøst i Oslo det første du tenker på.

Men det er altså her de delvis kommer fra, en rekke utøvere i en imponerende bredde av idretter.

- Ja, det ble mange ettervert som vi gravde i historien. Til slutt endte vi opp med 2200 navn, utøvere, ledere og ildsjeler som det var verdt å nevne, sier en av de tre forfatterne, Vidar Benjaminsen, til Dagsavisen.

Et treningseldorado

Sammen med Erik Borg og Arne Thoresen har de sydd sammen boka “Idrettshelter i Groruddalen” der Øystein Pølsa Pettersen er blikkfang. OL-mester i skisprint sammen med Petter Northug i 2010. Han er kanskje den enkeltutøveren folk flest forbundet med Grorud.

- Hvordan startet dette prosjektet?

- Jeg var i gang med prosjektet Stolpejakten i 2020 og koblet de 80 stolpene til lokale idrettsutøvere. (Stolpejakten er en slags enkel form for turorientering). Så ble det så mye materiale at jeg tenkte at dette kanskje kunne utvikles til en bok, sier Benjaminsen, som aktiv utøver har brukte Lillomarka som sitt primære treningsstudio.

For hva er egentlig Groruddalen? Dagbladets tidligere sportsreporter Arne Thoresen har definisjonen klar:

Vi sitereer: En mils vei fra Oslo sentrum i østlig retnig, med grenser til Østmarka, Gjelleråsmarka, Lillomarka og ring 3 fra Sinsenkrysset til Bryn, ligger Groruddalen. Den huser bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner.

Grete Waitz ble dronningen av New York Marathon. Hun og mannen Jack bosatte seg på Romsås. (NTB/Ap)

Fra 170 nasjoner

Det bor 140.000 mennesker fra omlag 170 nasjoner her.

Forfatterne har fått hjelp av lokale ildsjeler, Akers Avis Groruddalen og idrettshistoriker Thor Gotaas på veien.

Boka består av en rekke små og store portretter av både enkeltutøvere og idrettslag i dalen. Bjørn Botta Skaare, Grete Waitz, Ezinne Okparaebo, Mats Zuccarello, Vegard Opaas, Lasse Efskind, Nina Solheim og Bjarte Myrhol viser noe av spennvidden. Du får til og med et ferskt intervju med Vålerengas siste tilvekst fra Grorud-fotballen, Omar Bully.

Må ikke ha vokst opp her

Arne Thoresen (t.v.) og Vidar Benjaminsen er to av forfatterne. (Erik Borg)

- Men Nina Solheim er jo fra Namsos?

- Ja, og det viser hva som har vært mest vrient å begrense i dette utvalget. Geografien er enkel. Men hvilken tilknytning har de til dalen? Nina bodde i Beverveien på Veitvet i årene hun fikk fart i karrieren og som endte opp i OL-finalen i teakwondo i Beijing i 2008.

- Jeg kjøpte en leilighet på 29 kvadratmeter. Jeg fikk bruke gymmen under Veitvet senter der jeg fikk trene gratis av eier Roy Hansen. Det var veldig gjestfrie folk, forteller Nina Solheim i boka om de viktige årene hun bodde på Veitvet.

Men, som sagt er Øystein Pettersen blikkfanget. Og han er født og oppvokst i dalen. Han startet med ishockey i Hasle/Løren, men faren hans ville ikke tilbringe tida inne i en hall i helgene. Han ville ut og gå på ski. Øystein Pettersen ble med og det angret han ikke på....

