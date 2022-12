Vålerenga ga fra seg poeng mot Ringerike

Noen kamper er mer uforutsigbare enn andre. Etter ti minutter sto det 2–2 på Jordal etter at VIF hadde tatt kommandoen fra start og skaffet seg en tidlig tomålsledelse.

Da tenkte vi det bare var å ta fram kuleramma etter at først Tommi Taimi hadde skutt inn den første pucken fra langt hold etter tre minutter og Oskar Ekelund gjorde det samme fem minutter senere.

Overraskende svar

Begge scoringene etter godt spill der Vålerenga opplagt var konsentrert fra start.

Men bare 15 sekunder etter VIFs siste scoring var Colin Jacobs plutselig alene gjennom og satte pucken sikkert inn bak VIF-keeper Tobias Breivold.

Og bare halvminuttet etter måtte VIFs nye spiller fra Manglerud Star, Darien Craighead se at Ringerike fikk straffeslag etter hans inngripen. Det var andre gang han måtte i utvisningsboksen etter slashing og denne gangen ble det også straffe.

Straffeslag er ingen opplagt scoring, men Colin Jacobs fikk det til å se veldig enkelt ut. Spilleren som har kontrakt med Ringerike kun fire uker til var plutselig kampens første tomålsscorer.

Thomas Olsen ble igjen matchvinner for Vålerenga. (Oskar Wikestad)

18–3 i skudd

Midtperioden ble atskillig roligere, men Ringerike hadde fått selvtillit ti å utfordre VIF. Og de holdt unna tross ganske kraftig VIF-overtak.

Vålerengas ledermål kom først i nest siste spilleminutt. Darien Craighead kom fri på venstre kant og hans pasning fikk Thomas Olsen sendt videre i mål fra kort hold.

Men 18–3 i skudd i denne perioden bekreftet at ledermålet var ganske fortjent.

Da ble det mer action i siste periode.

Bommet på straffeslag

For da vi igjen trodde Vålerenga skulle skli dette inn, fikk Ringerike sjansen i overtall etter at Vålerenga hadde misbrukt sin mulighet.

Stefan Espeland måtte en tur i boksen og da var Marus Hansen frampå og fikk inn utligningen. Det var Ringerikes første scoring mot VIF i overtall denne sesongen.

Like etter kunne Ringerike ta ledelsen for første gang i kampen da Kalle Ekelund felte Colin Jacobs. Det ga kampens andre straffeslag. Jacobs skulle ta denne også, men da var Tobias Breivold på plass.

Dermed gikk kampen til forlengelse og der var årets store VIF-målscorer Thomas Olsen og ble matchvinner igjen.

Joachim Lunde Hermansen er Vålerengas siste tilvekst fra Manglerud Star og han fikk sin debut som back i tredjefemmeren.

Ringerikes keeper Jørgen Rønning ble kåret til gjestenes beste spiller, mens Kalle Ekelund fikk premien for VIF.

Det ble Colin Jacobs mot Tobias Breivold to ganger på straffer. Denne siste reddet Breivold. (Oskar Wikestad)

PS: Poengtap hjemme for Ringerike er ikke noe nytt for VIF. Begge fjorårets tilsvarende kamper sto uavgjort etter tre perioder.

Hardkjøret fortsetter for VIF. Lørdag er det bortekamp mot det eneste laget de ennå ikke har slått denne sesongen, Sparta i Sarpsborg. Sparta tapte for øvrig for 0–3 for Storhamar torsdag etter tolv strake seire.

---

FAKTA

Eliteserien menn torsdag:

Vålerenga – Ringerike 4-3 e.f. (2-2, 1-0, 0-1, 1-0)

Jordal Amfi: 1397 tilskuere.

1. periode: 1-0 (3.05) Tommi Taimi, 2-0 (8.14) Kalle Ekelund (Mark Auk, Sander Thoresen), 2-1 (8.28) Colin Shae Jacobs (Dennis Ryttar), 2-2 (9.09) Jacobs.

2. periode: 3-2 (38.12) Thomas Olsen (Darien Craighead, Taimi).

3. periode: 3-3 (54) Marius Carho Hansen (David Åslin, Ryttar).

Forlengning: 4-3 (60.52) Olsen (Mathis Olimb, Tobias Johansen Breivold).

Utvisninger: Vålerenga 5 x 2 min., Ringerike 4 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Frisk Asker – Grüner 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)

Lillehammer – Manglerud Star 8-0 (1-0, 5-0, 2-0)

Storhamar – Sparta 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Senere kampstart: Stjernen - Stavanger Oilers.