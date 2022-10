Bare to av tolv svømmetrenere er kvinner. Nå får Lambertseter gjort noe med det

LAMBERTSETER (Dagsavisen): I svømmeklubben på Lambertseter er det et flertall av kvinnelige aktive svømmere. Men bare to av tolv trenere er kvinner. Det vil både klubben og kultur- og likestillingsministeren gjøre noe med.

Så mandag stilte Anette Trettebergstuen opp i svømmehallen på Lambertseter og kunne meddele at de får nesten 600.000 kroner til dette kvinneprosjektet.

– En stor inspirasjon for oss. Og veldig nyttig. Vi trenger flere trenere, vi har 1200 barn og unge på venteliste, sier daglig leder i Lambertseter Svømmeklubb, Kaja Hermansen Hagen til Dagsavisen.

Måtte overtales

Hun begynte i jobben 1. oktober, men har vært i klubben mye lengre.

Mens det er et flertall aktive jenter og kvinner i klubben (55 prosent) er det et betydelig undertall i antall trenere.

Kun to av tolv. Dette får man nå gjort noe med.

– Jeg måtte overtales til å gå inn i denne rollen, men jeg stortrives, sier en av de to trenerne, Vår Celine Søgaard til Dagsavisen.

Sammen med Silje Jahr utgjør hun klubbens kvinnelige trenerkorps.

Og for ordens skyld: Det er forskjell på trener og instruktør.

I svømmehallen på Lambertseter er det aktivitet fra klokka 05 om morgenen til 22 om kvelden. De må ha lit ttid til å rydde og ordne opp mellom slagene.

Medlemmene kommer tilbake

I koronaperioden ble en del medlemmer borte, men nå er de fleste på vei tilbake, og det er ventelister på grunn av mangel på treningstid. Derfor når man det tidligere antallet på om lag 3000 medlemmer.

Men klubben ønsker seg flere kvinnelige trenere til å ta seg av alle som vil satse.

– Det er ikke bare her, men et generelt problem i norsk svømming at det er for få kvinnelige trenere. Det gjenspeiler ikke medlemsmassen, sier hovedtrener i klubben, Martin Gjerde Lester.

– Dette brenner vi for. Det har vært mangel på kvinnelige trenere i norsk svømming i alle år. Fra konkurransealderen da de er 10–12 år møter de aktive nesten bare mannlige trenere, sier han.

En yrkesvei

Blant instruktørene er det flere kvinner, men å være svømmetrener krever mer utdannelse og kan være en yrkesvei.

– Hele familien min har vært med i klubben. Jeg har jobbet som instruktør, men tenkte ikke tanken om å bli trener. Jeg syntes det var en terskel, at som trener måtte man opp på et veldig høyt nivå. Nå gir det meg en veldig mestringsfølelse. Jeg visste jo at jeg trivdes i klubben, sier Vår Celine Søgåård.

Silje Jahr samstemmer:

– Jeg tenkte ikke at dette var en mulighet. Så hadde klubben troen på meg, forteller hun.

Og de kan bekrefte at også mange av de unge guttene synes det er stas å ha kvinnelige trenere.

Da Sara Nordenstam fra Lambertseter tok bronse i OL 2008, fikk Lambertseter startblokkene fra OL-bassenget i Beijing. Kaja Hermansen Hagen er nå daglig leder i klubben. (Reidar Sollie)

Gutta banker hardest på døra

– Hvordan vil dere rekruttere kvinner?

– Det viser seg at det er gutta som banker hardest på døra. Vi vil ikke bare ta noen tilfeldige telefoner, men sette dette i system. Vår og Silje rekrutterte vi nå i august, sier Gjerde Lester. Klubben vil ansette en ansvarlig prosjektleder i 30 % stilling, som samarbeider tett med hovedtrener for å rekruttere kvinner.

– Foreldretrenere er ikke vanlig i svømming?

– Vi må ha profesjonelle trenere fra konkurransealder. Nå får vi sjansen til å øke kompetansen og nå bredere ut. Dette er faktisk en yrkesvei. Men det er det ikke alle som vet, sier han.

For svømmetrening hander ikke bare om å få fram idrettsutøvere. Det handler om å beherske vannets elementer. Alle instruktører går også gjennom et årlig livredningskurs.

– Dessuten tror jeg det er utviklende for mannlige trenere å ha flere kvinner i miljøet. Vi ønsker å være en foregangsklubb, sier Gjerde Lester.

89 prosjekter får støtte

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på besøk hos Lambertseter Svømmeklubb. Her sammen med trenerne Silje Jahr, Vår Celine Søgaard, hovedtrener Martin Gjerde Lester og daglig leder Kaja Hermansen Hagen. (Reidar Sollie)

Lambertseter Svømmeklubb søkte på prosjektmidler og fikk tilslag.

Tilskuddet kommer fra ordningen Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå tildelt 100 millioner kroner til 89 forskjellige prosjekter.

Lambertseter Svømmeklubb får 582 250 kroner til prosjektet «Et kvinnelig trenerløft: Fra instruktør til trener»

Dette er et spleiselag mellom staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

– Vi må ha trenere som kan være gode støttespillere og forbilder i den daglige kontakten med barn og ungdom. Og derfor er arbeidet Lambertseter Svømmeklubb gjør med å utdanne flere kvinnelige trenere så bra og så viktig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hun fortalte selv om oppveksten på Hamar der Irene Dalby var et av forbildene. Og nå har hennes egen sønn begynt på svømmeundervisning etter at mye av aktiviteten ble stoppet under koronatiden.

Kuriositet: Sara Nordenstam tok Norges og Lambertseters første OL-medalje i svømming i Beijing i 2008 (bronse på 200m bryst). Som et resultat av dette fikk Lambertseter startblokkene fra OL-bassenget i Beijing.

FAKTA

Norges Svømmeforbund organiserer grenene svømming, stup, vannpolo, synkron og open water. Forbundet ble stiftet i 1910 og har i dag ca. 70.000 medlemmer i 290 klubber over hele landet.

Lambertseter Svømmeklubb er en av Oslos største arbeidsplasser for ungdom og unge voksne.