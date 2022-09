KFUM Oslo-lederen kritisk til strømstøtteforslag: – Virker som de bare overser det

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden september 2022 til desember 2022.

Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger, skriver regjeringen i en pressemelding. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh). Nå får de dekket 90 prosent av alt over 70 øre.

– Denne økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tidligere i fredag kom også regjeringen med en oppfordring til energiselskapene om å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.

Skuffende og overraskende

Tidligere denne uka sa daglig leder Thor-Erik Stenberg i Oslo-klubben KFUM, til NTB at han er bekymret for at økte energikostnader kan sende barn og unge bort fra den organiserte fotballen.

– Slik jeg ser det er ikke gasselementet tatt inn. Det virker som de bare overser det og later som problemstillingen ikke finnes. De må i hvert fall kunne si om det er inkludert i ordningen eller ikke, sier Stenberg til Dagsavisen.

Han styrer klubben på Ekeberg i Oslo hvor prisen per spiller i høst skrus opp med 250 kroner. Det er ifølge klubben en firedel av den ventede økte kostnaden. Hovedutgiften til KFUM er gass. Det brukes til å holde i gang kunstgressbanene gjennom vinteren. Han anslår, avhengig av når frosten kommer, at energikostnadene vil bli omkring 1,2 millioner kroner mer enn budsjettert for 2022, skriver NTB.

– Dersom regjeringen ikke har kommet med en støtteløsning for oppvarming av kunstgressbaner med gass, er det både skuffende og overraskende, sier Stenberg til Dagsavisen.

Kritikk fra opposisjonen

Regjeringen skrev først i pressemeldingen at støtten øker i perioden september 2022 til mars 2023. Senere presiserte de at det riktige er at støtten øker i perioden september 2022 til desember 2022.

– Hva tenker du om at støtten kun varer ut året? Er strømkrisen over i januar, tror du?

– Det bør regjeringen vite bedre enn oss, men det er klart at dette ikke gir seg i år. Jeg forstår at de må løse det kortsiktig nå, men det må komme langsiktige løsninger som avhjelper dette på en bedre måte. Det skjer ting i kostnadsbildet til idretten og frivilligheten nå, og det endrer seg så fort at jeg håper myndighetene klarer å henge med i timen, kanskje komme mer på banen og sette seg inn i hva som egentlig skjer på grunnplanet, svarer Stenberg.

Flere i opposisjonen har kritisert regjeringens valg av lengde for strømstøtten. Blant dem er Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson for Høyre. Hun er glad for at regjeringen endelig har lyttet til idretten, frivilligheten og opposisjonen, men mener mer må til.

– Det kan likevel virke som om regjeringen kanskje ikke har oppfattet alvoret i situasjonen. Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår. Trettebergstuen uttaler selv at vinteren kommer til å bli tøff. Det gjelder også for idrettslagene og organisasjonene. Regjeringen bør gå tilbake til tegnebrettet og sørge for en ordning som kan gi idrettslagene og organisasjonene den forutsigbarheten som de trenger og fortjener, skriver Kristensen i en epost til NTB.

Kjøll vil jobbe for å inkludere gass

At regjeringen foreslår å øke støtten til idrett og frivillighet enda mer enn hva Norges Idrettsforbund ønsket seg, synes Stenberg er vel og bra.

– Det er supert, men gjør det igjen kjempemerkelig at de ikke skal inkludere gass. Det tyder på at de på mange måter har forstått problemstillingen, men at de lukker øya for en brukergruppe som absolutt ikke får noe. Det er spesielt og rart, sier han.

Han understreker at han synes det er ekstra spesielt at regjeringen ikke kommenterer konkret, eller gir en begrunnelse, for hvorfor gass ikke er inkludert i strømstøtten.

Også idrettspresident Berit Kjøll er glad for at regjeringen øker støtten, selv om gass ikke er inkludert.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet og ser behovet for å forbedre kompensasjonsordningen til 90 prosent over 70 øre per kWt. Vi vil fortsatt jobbe for å inkludere gass i ordningen, da dette berører cirka 130 anlegg som står helt uten kompensasjon per i dag, sier Kjøll i en kommentar til NTB.

– Vi håper at denne ordningen vil være tilstrekkelig for å møte strømkrisen over tid.

