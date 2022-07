Grorud-trener etter overtidstap mot Skeid: – De verste sekundene i min trenerkarriere

Søndagens tap betyr at Grorud fremdeles står uten seier i årets 1. divisjon. Tapet mot Skeid gjorde ekstra vondt av flere grunner. Skeid passerte de gule og blå fra Groruddalen på tabellen, scoringen kom på overtid, og Grorud må fremdeles se at det står null seire når de leser tabellen.

Før kampen hadde Grorud-trener Johan Gjønnes Nilsen vært klar i sin tale om Skeid.

– Jeg har ikke mye til overs for Skeid som klubb, sa han til Dagsavisen.

Etter tapet var han naturlig nok langt nede.

– Skeid er det beste laget å vinne mot, og det er det verste laget å tape for. Måten det skjer på er forferdelig. Grusomt, vondt. Så det må gå en «F» i oss alle, for den kampen her skal vi avgjøre, og vinne, men ender opp med å tape den. Det går på kvalitet, men ikke toppkvaliteten vår. Den er mer enn god nok, Vi har mer enn gode nok spillere. Det er ikke det det går på i det hele tatt. Men vi må holde oss på toppnivået vårt, sier en nedbrutt Gjønnes Nilsen til Dagsavisen etter kampen.

– Vi trenger den første fryktelig fort

På Nordre Åsen fikk Grorud det tøft i første omgang, og lå under 2-0 da lagene gikk til pause. En pauseprat, og ett bytte senere så Grorud ut som et nytt lag. I de første 30 minuttene av andre omgang var Grorud det beste laget. Nikolai Hristov reduserte før innbytter Didrik Sereba satte ballen i mål på straffespark, som Hristov hadde skaffa.

– Hvorfor klarer man ikke å holde dette nivået i lengre perioder enn man gjør?

– Det er et godt spørsmål. Det handler ikke om å ville. Det er ingen spillere som ikke vil. De prøver alt de kan hele tida. Så kanskje er vi ikke tydelige nok på hva dvi vil ha fra de. Og det skjer ting når man enda ikke har klart å bikke ting riktig vei, ennå. Og man trenger den første, og vi trenger den fryktelig fort, sier Gjønnes Nilsen.

Han mener at minuttene etter pause viser at Grorud er gode nok, og at det må være standeren de setter for seg selv i hver eneste kamp.

– Det handler om at det minste vi kan forvente av hverandre - samtlige - er de første tredve minuttene av andre omgang. For da er vi ordentlig gode, med en entusiasme, og glød som er fremragende. Det er der vi må være i hver kamp. Det vil jo ikke skje selvsagt, men det er dit vi må jage hele veien. Og så må vi dra det i land, og det må vi gjøre allerede på torsdag, sier Gjønnes Nilsen.

Kjemperedning uten betydning

Skeid jobba seg inn i kampen igjen utover i andre omgang, og på overtid dukket Bendik Rise opp, og banket ballen i nettet, etter at Simen Lillevik Kjellevold først hadde levert en enorm redning, på et skudd fra Marcus Melchior, sekunder tidligere.

– Simen har en fantastisk redning, men vi blir «ball watching», i stedet for å ta bort folk. Vi er overtall i egen boks på overtid, og folk får stå aleine. Det er ikke godt nok av oss, sier en skuffa Gjønnes Nilsen.

– Det er de verste sekundene i min trenerkarriere, når den ballen går i mål, legger han til.

At Gjønnes Nilsen og Grorud har behov for en opptur er åpenbar, av to grunner. Den selvsagte: Tabell- og poengsituasjonen. Men også den følelsesmessige biten. Å kunne feire en seier. For etter 12 seriekamper har ennå ikke Grorud fått gleden av det.

– Ja, juble sammen i garderoben. Noe å se tilbake på. Du kan snakke deg grå på gode prestasjoner og gode perioder, men hvis du presterer ræva og vinner kampen så tar du heller det, poengterer Grorud-sjefen.

– Det lukter nedrykk av oss

Etter kampslutt var absolutt alle i Grorud-tøy langt nede, på vei ut av gressmatta sa en nedtrykt kaptein, Preben Manwkowitz:

– Det lukter nedrykk av oss.

– Er du enig med kapteinen din, Gjønnes Nilsen?

– Jeg skjønner hva han sier. Hvis ikke vi snur det, og ikke vinner fotballkamper, så gjør det det. Vi må ha kvalitet til å stå ut kampene. Vi må vinne fotballkamper, så enkelt er det spillet her, forklarer Gjønnes Nilsen.

Har redda seg før

Selv om det ser bekmørkt ut for Grorud etter null poeng borte mot det som var tabelljumboen før runden, kan de likevel se tilbake på de to foregående sesongene i 1. divisjon, der de har berga plassen med et nødskrik.

– Nå må dere kanskje finne frem den formelen igjen. Dere vet jo at dere kan?

– Ja, vi må stå samla. Vi er en spillergruppe, og trenerteam som står dønn lojale med hverandre, og vi trenger at alle rundt oss er samla og tror på oss, for det kommer til å snu, men vi må ha støtten fra alle rundt, og at de har tro på det vi holder på med. Derfra må vi gå videre, og ta den første seieren, sier han.

– Vi har snudd det før, og vi kommer til å snu det igjen, legger han til.

– Men det må skje snart?

– Det er helt riktig.

Grorud møter Sandnes Ulf hjemme i neste kamp. Den spilles allerede torsdag.

