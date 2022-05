Fredag kom den endelige beskjeden om at Kevin Mankowitz gir seg i Grorud. 27-åringen, med en fortid også i Skeid, har kun vært en del av Groruds kamptropp i én kamp denne sesongen (åpningskampen mot KFUM).

Han velger nå å rette fokus inn på sin sivile jobb, og har derfor valgt å legge fotballskoene på hylla.

Før sesongen ble det også klart at Kevins far, og assistenttrener i Grorud, Danny Mankowitz, ikke var med videre. Dermed er det kun eldstebror Preben som er med videre av Mankowitz-klanen i Grorud.

Kevin Mankowitz har fått registrert 180 kamper for Groruds A-lag. I tillegg har han sju kamper for Skeid. På disse 187 kampene har han scoret 23 mål, samtlige for Grorud.

Kevin Mankowitz har også kamper for Vestili sitt A-lag, samt både Skeid og Groruds andrelag. Til sammen står han med 237 seniorkamper i norsk seriefotball, og 36 mål.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---