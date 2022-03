Oslos tre Kollen-ess

Byens vestkantklubber har mye å se fram til i Holmenkollen. Heming, Røa og Lyn har levert toppløpere lenge. Også i år.

Jarl Magnus Riiber (Heming) har vært verdens beste kombinertløper i noen år, men fikk et OL i Beijing han aldri vil glemme. Først ble han koronasmittet og satt i isolasjon. Så slapp han ut og vant hopprennet før han gikk feil og sprakk på langrennet. Lørdag var han suveren i Holmenkollen igjen etter å ha skaffet seg stort forsprang i hoppbakken. Søndag får han mulighet til å gjenta moroa.

Simen Hegstad Krüger (Lyn) opplevde nesten det samme som Riiber før OL, men ble smittet i Italia og ble såpass frisk at han fikk trent og forberedt seg til den avsluttende femmila. Den ble som kjent kortet ned til 28,4 kilometer der han hang med i gullkampen helt inn. Bronsemedaljen ble en stor seier for ham. I fjor vant han det som skulle vært Kollen-femmila, men som ble flyttet til Sveits. For to år siden tapte han spurten for Aleksandr Bolsjunov. Han har tatt medalje på alle sine OL-starter i 2018 og 2022. Simen Hegstad Krüger jakter sin første skikkelige Kollen-seier, men er ikke fremste favoritt ettersom stilarten er klassisk.

Hans Christer Holund (Lyn) er langdistase-eksperten i landslaget, men har sett at hele sesongen nå er gjennomført uten et eneste langt langrenn. Nå blir det endelig en ekte 50 kilometer. Holund kunne gått dobbelt så langt, men vil prøve å sprenge feltet. Han er tross alt verdensmester på distansen fra Seefeld i 2019. Han sto over Lahti sist helg for å bli klar til Kollen-femmila. Nå er den her.

Jarl Magnus Riiber fant flyten i Holmenkollen lørdag. (Terje Pedersen/NTB)

Siste norske femmilsvinner i Kollen var Martin Johnsrud Sundby (Røa) i 2017. Hans andre seier på rad. Han går ikke søndag, men skal i aksjon i Vasaloppet i stedet. Andrew Musgrave, briten som er behørig dokumentert gjennom en NRK-serie, er Røas største navn nå.

Det er ikke så mange nordmenn som før som slipper til i Kollens femmil. Fra Oslo er det bare en mann til, Kjelsås-talentet Håvard Moseby. Hadde han gått for et hvilken som helst annet land, hadde han antagelig konkurrert i OL han også.

På lørdagens tremil var det ingen jenter fra Osloklubber.

- Ja, det er lov å heie på oss, sier Hans Christer Holund, som brakk en stav og fikk store problemer på OLs lengste distanse.

PS. Guttas femmil starter 12.00 søndag. Det alterneres annethvert år hvilket renn som skal gås på lørdagen. Kombinert langrenn starter søndag 15.00.

