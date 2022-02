Tre av Ready-spillerne som skal spille NM-finale i starten av mars og som vant serien tidligere i februar, skal spille VM for Norge i slutten av mars. Det er Ina Dahl (nummer to fra venstre nederst), Nora Bakke (nummer to fra venstre øverst med drakt) og Linnea Grönquist (nest til høyre øverst med drakt, med hvitt hårbånd). (Ready bandy)