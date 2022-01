Nytt toppidrettssenter blir dyrere – NIF søker om 875 millioner kroner

Sentralt i planene er å få et statlig tilskudd. I søknaden til Kulturdepartementet ber idretten om 875 millioner kroner. Ifølge VG har prisen for prosjektet økt med over 100 millioner kroner de siste to årene.

– Vi fikk en smell da koronaen kom. Da ble alt satt på vent i over ett år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen til avisen og utdyper:

– Vi har regnet stor usikkerhetsmargin inn i prosjektet, og vi har regnet prisstigning fram til ferdigstillelse høsten 2025 med i den nye kostnadsrammen. Derfor har kostnadsrammen økt, men selve bygningen har ikke reelt sett blitt særlig mye dyrere.

Øvrebø forsikrer at det er liten sjanse for budsjettsprekk. Han sier at idretten «ønsker å opptre svært redelige med reelle beløp».

I fjor sommer forklarte Øvrebø overfor NTB hvorfor det er viktig at Olympiatoppens anlegg blir erstattet med et nytt senter.

– Det er for trangt og ikke bra nok, så det begynner å gå utover treningskvaliteten, sa han.

