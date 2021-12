Spekulasjoner og gammelt blod

For en morsom uke vi som bryr oss om iskrigerne til Vålerenga har hatt! Vi tar med 2–4 tapet på Hønefoss mot Ringerike også. Det hadde vært uttrykt misnøye fra flere hold i perioden før det forsmedelige tapet, det hadde det. Men det var nok dette tapet som fikk noen til å reagere. Hvem som til slutt har «skylden» for å ha avfyrt skuddet som beseglet Kenneth Larsens skjebne, ja det virker uklart.

For å ta det utelukkende positive først. «Dress er noe man bruker som konfirmant», mente treneren da han ble intervjuet før den offisielle åpningsmatchen mot Grüner. Nå kan Larsen gå tilbake til å ha på seg akkurat hva han vil og ikke dressen han var pålagt å ha på seg som trener for Oslos stolthet.

Så kommer den delen fans og media liker å kose seg med: Hvem fikk Kenneth sparket? Vi tar en titt på de mest aktuelle teoriene:

Sportslig ledelse: Her har vi det kjedelige og mest sannsynlige alternativet. Sportslig leder Frikk Juell var i hvert fall personen som fikk oppgaven med å gi Larsen den kjipe beskjeden. Det er også Juell som forteller media at resultatene har vært for dårlige og at dette er årsaken til avskjedigelsen.

Styre og stell: Dette er Larsens egen teori. Styreleder Jan Tore Kjær var alt annet enn imponert av det han så i det famøse tapet i Schjongshallen og ga uttrykk for dette i sosiale medier. Til TV 2 melder Larsen at han tror Kjær og styremedlem Rune Syversen kan stå bak sparkingen.

Spillerne: Når en trener kun får 21 kamper kan man tro at han har rotet bort garderoben. De som har ansatt treneren og som også må ta hensyn til hva termineringen av en kontrakt koster, ønsker å gi deres mann noe mer tid. Reaksjonene fra spillerne tyder på at dette ikke er tilfelle. Kaptein Tobias Lindström forteller nitten.no at han og de andre er lettere sjokkerte etter avgjørelsen.

Supporterne: Noe surmuling har man kunnet lese i diverse sosiale medier og debattforum, men fullstendig tilt har ikke jeg klart å oppdrive. Dessuten er det nok heller ikke sannsynlig at de som bestemmer i klubben, hvem enn de er, føler at noen sinte meldinger på Facebook gir dem grunnlag for panikk. Bill Gates: Nei da, bare tuller.

Mens vi venter på hvem som blir ny permanent trener kan vi konstatere at vikarduoen Espen Knutsen/Joakim Svendsen har vunnet samtlige kamper etter sparkingen. Denne suksessen åpner for at dette kan bli en løsning for resten av sesongen.

Andre kandidater:

Roy Johansen: Kjenner klubben, laget og spillerne godt. Tilsynelatende upopulær i spillergruppen i fjor basert på en kjent TV-serie. Er ledig.

Jan André Aasland: Vål’enga gutt som for tida er trener i Frisk. Har en fin greie på gang der og er neppe aktuell nå.

Fredrik Söderstrøm: Tidligere trener for Storhamar. Gjorde dessverre en god jobb der og kjenner norsk hockey godt. Ledig.

Kenneth Larsen: Legende og har trent Vål’enga tidligere. Kan Magdalena Andersson, kan Kenneth.

Uansett hvem det blir, så må Juell og resten av de med myndighet treffe bedre denne gangen. For det hadde smakt med bøttefest til våren.

Så kom det nok en melding fra klubben. Godt voksne David Booth var klar for Vål’enga. Mange vil sikkert huske ham fra en kort sejour i MS sesongen 2019/20, hvor han leverte småpene 20 mål på 22 kamper. Seks av disse målene kom i to kamper mot Vål’enga. I tillegg ordnet han seks assists i tida på Manglerud. Men dette er snart to år siden, og det blir spennende å se om kroppen hans fortsatt er i stand til å levere på et godt nivå.

Backen Kevin Berg fra Lørenskog er hentet inn på et korttidslån de neste to ukene. 25-åringen har prøvd seg i eliteserien tidligere, både for MS og moderklubben. De tre siste sesongene har han tilbrakt i nest øverst divisjon. Her har han levert over et poeng pr. match, noe som tyder på offensive kvaliteter. Men det er stor nivåforskjell på 1. divisjon og Fjordkraftligaen.

Avlysningen av matchen torsdag, var glasuren på sjokoladekaka. I tillegg til alle skadene laget sliter med har flere av spillerne fått seg eksplosive mager. Og med et U20 med et utbrudd av covid-19 var det ikke mulig for Vål’enga å stille lag i Stavanger. Vi får satse på at spruten forflytter seg ned i beina på spillerne og at lørdagens kamp mot Manglerud Star på Jordal Amfi går som planlagt.

Av Thomas Nyhus-Terjesen

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag