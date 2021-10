Trener Sanders etter tap i de tre første kampene: – Altfor dårlig

NADDERUDHALLEN (Dagsavisen): Etter kampen gikk trener Marco Sanders rett bort til dommerne.

– Jeg ville høre hvorfor de ga de femte feilen til Jordan (Session), som gjør at han blir vist ut. Jeg mente at det var en ren blokk, mens dommerne mente det motsatte, selvfølgelig. Jeg får ikke gjort noe mer med det, sier treneren til Dagsavisen etter nok et tap.

71–80 i seriepremieren for Tromsø, 64–69 for Centrum – etter å ha ledet med 20 poeng – og 77–95 for Bærum søndag er fasit for Ammerud så langt denne sesongen.

– Altfor dårlig. Vi må bare vinne neste nå mot Nidaros på søndag. Ingenting annet er godt nok. Vi spilte uten Jordan mot Tromsø, og vi kan ikke la Centrums Johannes Dolven få 31 poeng og 21 returer mot oss. Han er ikke LeBron James eller Anthony Davis (to av verdens beste spillere, journ. anm.) sist jeg sjekket. Og nå mot Bærum var det Mjøs og Temara som ødela for oss.

[ Derfor sikter Centrum Tigers høyt ]

Duo herjet med Ammerud

Stian Mjøs og Shane Temara senket Ammerud nærmest på egen hånd. Bærum-spillerne noterte seg for 64 av Bærums 95 poeng. Ammerud var foran tidlig 26–21 i kampen, men i de to siste periodene var det egentlig aldri noe tvil om hvor seieren skulle ende.

– Vi kan ikke la Stian få 35 poeng og Shane 28. Det er for mye Vi er for dårlige i forsvar. De tok oss på de offensive returene. Vi må være tøffere defensivt fremover, for det vi driver med nå holder ikke, sier treneren.

– Vi var for dårlige i tredje og fjerde periode. Vi gir de for mange åpne trepoengsskudd og må spille hardere forsvar. Vi må jobbe hardt den kommende uken og være bedre fokusert, sier AJ Harris, som scoret 27 poeng og var Ammerud beste.

AJ Harris ble Ammeruds toppscorer i kampen. Her setter han en trepoenger. (Even Lübeck)

Ammerud var ved noen anledninger både seks og sju poeng bak Bærum i tredje og fjerde periode, men da svarte Bærum hver gang med trepoengere og straffekast. Til slutt vant de med 18 poeng.

– Jeg er ikke noe bekymret for meg selv, jeg spiller en god kamp. Men det er laget som betyr noe. Vi må opp på hesten nå. Vi må kjempe hardere for å vinne kamper. Det er en lang sesong og vi må utvikle oss fremover. Det er det eneste vi kan gjøre, sier Harris.

For Ammerud var det de tre importene Jordan Session, AJ Harris og Mustapha Dibba som sto fram. De scoret 64 av lagets 77 poeng, men det var likevel ikke nok. Session havnet i tillegg i feiltrøbbel tidlig, noe som ødela mye for de hvitkledde gjestene. Han fikk sin femte feil med fire minutter igjen, selv om han bedyret at det var «all ball».

[ Amerikansk duo skal skyte Ammerud til topps ]

Foran med seks poeng

Ouzhan Farzaneh sørget for en drømmestart for Ammerud med sin trepoenger etter 29 sekunder. Ammerud åpnet godt og var foran 24–21 etter den første perioden, og 26–21 ett minutt ut i den

andre perioden. Så skrudde Bærum om og viste klasse i de siste ni minuttene av den andre perioden. De ni minuttene vant hjemmelaget 23-11, som gjorde at de ledet 44–37 til pause.

Hjemmelaget fortsatte den gode formen i starten av den tredje perioden. Etter tre minutter sto det 54–43 til Bærum, som gjorde at trener Sanders tok timeout. Det så ut til å hjelpe noe – Ammerud var bare seks poeng bak (54–60) tre minutter senere, men en god Bærum-avslutning på perioden gjorde at det sto 66–57 til hjemmelaget før de siste ti minuttene.

Bærum var det piggeste laget i starten av fjerde periode og var foran 77–65 med seks minutter og 23 minutter igjen da Sanders tok en ny timeout. De klarte likevel ikke å komme seg tilbake i kampen, selv om de var ti poeng bak like etter. Til slutt ble det altså 95–77 til Bærum.

Ammerud møter Nidaros Jets hjemme neste søndag.

Firi-ligaens andre Oslo-baserte lag i Centrum tapte 57–76 for Tromsø. Moritz Anglero ble Centrums toppscorer med 14 poeng. Centrum tapte med det begge kampene denne helgen etter at det ble 66–75 for Fyllingen på lørdag.

[ Nye Ullern lover morsom basket ]

KAMPFAKTA

Bærum-Ammerud 95–77 (21-24, 23-13, 22-20, 29-20)

Firi-ligaen, Nadderudhallen

Mestscorende Bærum: Stian Mjøs (35 poeng)

Mestscorende Ammerud: AJ Harris (27 poeng)