Gråtkvalt Berge: - Jeg har planlagt en avskjed

JORDAL AMFI (Dagsavisen): 38-åringen kom seg til åttedelsfinalen i sitt siste mesterskap, men der ble det tap for ukraineren Lenur Temirov. Berge lå under hele veien og klarte aldri å komme seg på offensiven

Berge gikk ned på kne i Jordal Amfi. Så reiste han seg, vinket til konge (som var ringside) og fedreland og det så ut som han tok sin endelige avskjed. Men dersom Temirov kommer seg helt til finalen, får Berge bryte rekvalifisering om bronsefinale.

Tok et følelsesladet farvel

– Jeg sa til ham at han måtte ta seg til finalen, så jeg får en siste kamp. For jeg har planlagt en avskjed. Hvis jeg ikke får en kamp til, får jeg snakke med arrangøren, sier han.

Men da hadde han allerede nærmest tatt farvel med sin aktive del av brytekarrieren da han møtte mediene i intervjusonen.

Og gråten presset på da han oppsummerte livet sitt på brytematta.

– Dette har vært livet mitt i tjue år, så dette er litt sterkt. At jeg fikk avslutte foran et hjemmepublikum er en bonus. Men jeg var helt tom i den siste kampen, jeg holdt på å kaste opp de siste 30 sekundene, sier Berge til Dagsavisen.

Han er mentalt forberedt på en ekstrasjanse for en bronsefinale, men det hørtes ikke slik ut.

Inn i trenerapparatet

– Det eneste som er sikkert er at mandag skal jeg IKKE på trening. Men jeg må jo holde meg i form. Jeg vil bidra til at vi kan bygge videre et landslag med en stor framtid foran seg, sier han.

For Berge går inn i trenerapparatet når den aktive karrieren er over.

– Fritz (Aanes, landslagssjef) har sagt til meg at jeg må sparre med gutta, så da må jeg holde meg fit, sier han.

Stig-Andre Berges høydepunkt i karrieren ble bronsen i OL i Rio de Janeiro i 2016.

Årets store nedtur var at igjen norske brytere kvalifiserte seg til sommerlekene i Tokyo. Koronapandemien rammet laget hardt rett før kvalifiseringen.

Lørdag følte bryterne at de fikk en veldig opptur i et godt besøkt Jordal Amfi som skapte en flott atmosfære.

. Nå har vi Oskar Marvik i bronsefinale i kveld, men nå må jeg ut og se på Morten (Thoresen), sier Berge.

Der fikk han se en ny norsk opptur ettersom Thoresen tok seg videre til kvartfinale etter å ha ligget under i sin åttedelsfinale mot Marlen Asikejev fra Kirgisistan.