Grorud gikk målløse av banen i Sogndal

Det ble en sjansefattig kamp mellom Sogndal og Grorud på Fosshaugane i 1. divisjon lørdag, men kun Sogndal klarte å få ballen i mål, mens Grorud traff stolpen og ble stoppet på streken.

De første 45 minuttene inneholdt mye balltrilling i egen forsvarsrekke for Grorud, og Sogndal så ut til å være tilfreds med det. Men veldig underholdende ble det ikke.

[ Denne gjengen gikk fra Grorud til Fredrikstad for å samle inn penger til klubbens fattigste ]

To sjanser før pause

Men i det 20. minutt tok det litt fyr etter at Axel Kryger rappet ballen fra Christos Zafeiris, og sendte Jerome Adams alene med Mats Gulbrandsen Viken. Groruds målvakt havnet på halvdistanse, men da Adams forsøkte å runde sisteskansen var han med på notene, og fikk snappet ballen.

Under minuttet var gått for det var Sogndal sin tur til å rote på egen banehalvdel. Martin Høyland snappet opp en svak pasning, og stormet inn i 16-meteren, men avslutningen ble stoppet av Sogndal-keeperen.

At det sto uavgjort til pause var med andre ord helt greit.

Stygg feilpasning

Sogndal så ut til å ha oppjustert ambisjonsnivået for kampen i pausen, for etter hvilen så vertene bedre ut fra start, og skapte litt småtteri tidlig, og etter kun seks minutter av andre omgang kom kampens eneste mål, etter en stygg feilpasning fra Geirald Meyer, som spilte sin første kamp denne sesongen, som én av tre stoppere for Grorud.

Pasningen plukket Daniel Eid opp, fosset framover, og på halvspretten fra 17-18 meter dunket han ballen ned i Vikens venstre hjørne.

Med tre stoppere, der Jonas Pereira fikk muligheten fra start som den sentrale, hadde mye ball også i andre omgang, men fremdeles uten å skape all verden. Én av de få friske pustene framover i banen var Sindre Osestad, som etter 65 minutter klemte til på halv-volley fra distanse. Unggutten fikk et godt treff, men kula suste halvannen meter til høyre for Sogndal-målet.

Innbyttere med innflytelse

I kvarterer som fulgte var det lite som skjedde, og i det 80. minutt valgte Grorud-trener Aksel Bergo å plukke av både Geirald Meyer, og Sinde Osestad. Inn kom Nikolai Hristov og Vetle Skåttun. Begge skulle markere seg tydelig de siste ti, pluss tre minuttene.

Kun sekunder etter byttene fant Hristov sin midtbanegeneral Martin Høyland i fint driv framover med en smart, men enkel pasning. Høyland dundret igjennom Sogndals banehalvdel, feiet vekk en motspiller med skuldra, før han fra 19 meter fyrte av – i stolpen og ut.

Dette var bare starten på en respektabel sluttspurt fra gjestene.

To store muligheter på tampen

Tre minutter senere fant Hristov Aga med et innlegg fra venstre, og divisjonens toppscorer ble plutselig stående helt alene med ballen, kun fem meter fra målet. At ballen sneik seg over hodet til Per Egil Flo kom kanskje litt brått på Aga, som var usedvanlig lite distinkt. Det ga Flo muligheten til å kaste seg inn i situasjonen. Aga gikk i bakken, og ropte på straffespark, men det ble det ikke.

Etter 88 minutter kom kampens siste ordentlig store mulighet, den var til gjengjeld gedigen. Begge innbytterne var sentrale etter at et hjørnespark ble klarert ut av feltet til Sogndal. I returrommet sto Vetle Skåttun, som klinket til på hel volley. Skuddet var så hardt, at selv om det gikk rett på Renze Fij, i Sogndal-målet, var det så vidt han rakk å få opp armene. Returen traff Hristov, som fikk av gårde en heading, men igjen var Fij der, så vidt det var og fikk avverget.

Dermed ble det bare nesten også denne gangen for Grorud, som nå ligger nest sist på tabellen, etter tre stake tap.

Neste kamp for Grorud er på onsdag. Da venter Ull/Kisa, i en meget viktig kamp, hjemme.

KAMPFAKTA

Sogndal – Grorud 1-0 (0-0)

1063 tilskuere.

Mål: 1-0 Daniel Eid (52).

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset.

Gult kort: Christos Zafeiris, Grorud.

Lagene:

Sogndal (3-4-3): Renze Fij – Eirik Lereng, Tord Salte, Martin Ove Roseth – Daniel Eid, Axel Kryger, Johan Bakke (Adrian Solberg fra 90.), Per-Egil Flo – Kristoffer Hoven (Endre Kupen fra 83.), Akor Jerome Adams, Andreas Hoven.

Grorud (4-4-1-1): Mats Viken – Arnar Thór Gudjónsson, Geirald Meyer (Vetle Skåttun fra 80.), Jonas Pereira, Henrik Bredeli – Sindre Osestad (Nikolai Hristov fra 79.), Martin Høyland, Christos Zafeiris (Thomas Elsebutangen fra 67.), Fabian Østigård Ness – Preben Mankowitz – Oscar Aga.