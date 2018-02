Oslo

Spennende spillere inn og flere i spillergruppa som går for revansje etter, mildt sagt, svake prestasjoner i fjor. Vi er like spente på Abdisalam Ibrahim som vi er på Sam Johnson i 2018. Noe spent på hvilke svar vi får i dagens treningskamp mot Stabæk også.

Men dette er jo bare spillerne på banen. Det er jo ikke bare de som skaper en fotballkamp. Vi supportere har også et stort ansvar for at kampen blir minneverdig og de etablerte er allerede godt i gang med sine forberedelser.

Takket være en noe mer oversiktlig TV-avtale har også de aller fleste supportere nå klart å planlegge helgene sine fram til serien snur i sommermånedene. Det obligatoriske årlige besøket til tanta di på Sørlandet er selvfølgelig planlagt samme helg som bortekampen mot Start, og grunnet flere besøk til Trondheim kan man nå melde seg på samlingsbaserte nettstudier på NTNU. Og selvfølgelig er alle hjemmekampene lagt inn i kalenderen. Intility Arena skal besøkes fast og jevnlig – og det skal bidras.

Er du virkelig supporter handler ikke kampen bare om å møte opp, bli underholdt og så dra hjem, relativt uthvilt. Nei, det er en fysisk og psykisk utfoldelse der man svetter minst like mye som spillerne på banen – i all hovedsak grunnet nerver. Det skal synges, hoppes, ropes og dannes jenkatog til tonene av «Hei hå, hei hå».

Aller best gjøres dette på Supportertribunen. «Den Blå Veggen» skapes kun ved at flest mulig kommer seg inn på den første tribunen du kommer til, etter festplassen ned mot Helsfyr. Har du det som trengs for å bidra her? Det er tungt arbeid og strengt tatt en glimrende helsesjekk. Først og fremst, «Står du stille er du ikke Vål`enga» og andre hoppesanger er en god måte å sjekke egen stamina på. Skjerfhavet under «Kjerka» viser hvor god statisk styrke du har. Tar du ansvaret for et av de gigantiske flaggene får du svar på det aller meste, inkludert viljestyrke. Som en liten bonus; skulle du få intenst vondt i hodet under syngingen burde du nok sjekke med legen om du har høyt blodtrykk.

Andre faktorer som spiller en rolle er jo hvor komfortabel du er med å stå tett sammen med andre. Ja, ta med deg kjentfolk, men sjansen er stor for at du havner tett oppi noen du ikke nødvendigvis har snakket med før. I motsetning til Lyn-kamper vil det være folk både foran og bak deg, og det er ikke plass til intimgrenser. Dette har sin egen sjarm, og en glimrende måte å utvide nettverket sitt på for dem som er opptatt av sånt. Vel, i de to sekundene fra en sang slutter til den neste er i gang. Kanskje greit å holde av praten til Øst etter kampen, men et besøk på Supportertribunen garanterer deg nye venner/bekjentskap.

Hvordan du kler deg på Supportertribunen er vel oppe til debatt. Noen sverger til å se ut som blårøde reklameplakater for verden beste klubb. Andre går for en nøytral stil som jo kan virke rart, men disse folka er ofte de mest ihuga på tribunen. Selv sverger jeg til drakt på kampdag, men til tross for at jeg setter pris på sponsorene til klubben velger jeg en med så lite reklame som mulig. Det handler for meg om å vise farger og annonsere hvem jeg holder med. Det finnes ikke noen fasit på dette. Det eneste vi kan være enige om i forkant er at du må unngå usunne blandinger av gult og svart. Akkurat det blir bare feil.

Stemmen er det ikke så farlig med. Synger du pent, kjempeflott. Synger du som ei kråke, bare hold tonen og syng så høyt du kan.

Et sterkt verbalt og visuelt bidrag fra tribunen vil, høyst sannsynlig, ha en effekt på spillet på banen. Spillerne vil yte mer og motspillerne vil krympe to hakk. Det å være en del av dette bidraget er kanskje den beste opplevelsen du kan gi deg selv på fotballkamp. Se for deg scenarioet. Stillinga er 1–1 i det 92. minutt. Fitim Azemi klarer å treffe ballen med hodet, etter et strøkent innlegg fra Amin Nouri, og sender den i en perfekt bue over motstanders keeper videre inn i mål. Alt dette foran Klanen og resten av folket på Supportertribunen. Den høyden av eufori du vil oppleve, etter selv å ha sunget og svetta i samtlige 92 minutter. Ubeskrivelig.

Orker du dette? Sesongkortet er kun et par tastetrykk eller en T-banetur til Helsfyr unna. Sett deg ned med kalenderen og hold av datoer. Syng iherdig i dusjen, alternativt i bilen eller når du kjører kollektivt. Smør gjerne stemmen med sitron og honning. Sjekk hoppeformen og skulle det være behov for bedre kardiovaskulær ytelse så husk at du trener for Vålerenga når treninga føles som verst.

Klarer du å stille i Vallhall i dag kl. 12:45 kan du kjøre egentest. For akkurat som gutta på banen er det viktig å spisse formen foran tidenes sesong, nok en gang.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.