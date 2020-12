Neste uke vil Statens vegvesen legge fram sitt forslag til ny regulering av elsparkesykler. Parkering, aldersgrense, bruk av fortau og ruspåvirket kjøring er blant det som er utredet.

For å få bukt med kjøring i ruspåvirket tilstand, mener Voi det bør innføres en promillegrense og økt kontroll fra politiet. Selskapet er dermed ikke enig med skadelegevakten i Oslo, som ønsker å sperre elsparkesyklene for bruk om natten.

Ingen promillegrense

Mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i hovedstaden, gjør det mellom klokka 22 og 7. I juli var det tolv personer som ble alvorlig skadd i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – ti av dem var påvirket av alkohol.

Per nå finnes det ingen promillegrense for elsparkesykkel.

– Det er uansvarlig å bruke en elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand, men det forsvarer ikke nattestengning så lenge det ikke er en promillegrense. Vi mener nasjonale myndigheter bør innføre en promillegrense for bruk av elsparkesykler, og at politiet må føre kontroll for å håndheve regelverket, sier Christina Moe Gjerde, som er norgessjef i Voi.

– Gjør det vi kan

I september innførte Voi «reaksjonslås» i helgene for å stanse kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Vi gjør det vi kan for å bevisstgjøre folk på at de ikke er greit å kjøre i beruset tilstand. Det sier seg selv at det vil hjelpe om myndighetene innfører en promillegrense og gir politiet ressurser til å føre kontroll.

Målet til Samferdselsdepartementet er å ha på plass et regelverk innen 1. april.

