Av Alexander Vestrum og Linus Røvik Hauge

Dagens Næringsliv viser til en korrespondanse der Voi kommer med forslag til de andre selskapene.

Blant annet vil Voi at det skal settes sammen et team på tre til seks personer som kan jobbe skift for å rydde opp der trengselen er størst. Regningen skal deles etter hvor mange sykler hver aktør har. Voi ønsker et pilotprosjekt de kommende to ukene, fulgt av en evaluering.

Også brukernes ansvar

Christina Moe Gjerde er landssjef for Voi i Norge og Finland. Hun forventer at alle aktører blir med på initiativet. I tillegg påpeker hun at brukerne fortsatt har et ansvar.

– Det er først og fremst brukernes ansvar å sørge for at parkering ikke skjer til hinder for befolkningen og medtrafikanter. Vi oppfordrer brukerne til å vise mer parkeringsvett, sier landsjefen.

Norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen i Tier sier selskapet har foreslått noe tilsvarende for de andre aktørene tidligere. Tier kommer ifølge DN snart til å offentliggjøre en løsning der de kombinerer omparkering med jobbtrening for unge.

Kommunen sender regning

Det er nærmere 13.000 elsparkesykler i hovedstaden, og mange har klaget på manglende regulering og elsparkesykler som ligger henslengt.

I helgen skrev Dagbladet at selskapene som eier elsparkesyklene i Oslo, får regningen når Oslo kommune starter innsamling av sparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater.

– Vi har forventet at selskapene skulle ta samfunnsansvar og at situasjonen skulle bedre seg. Det har den ikke gjort, sa Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Selskapene må betale et gebyr for å få tilbake syklene. Det er ikke kjent hvor store regningene blir.

– Når vi må gjøre jobben for selskapene og passe på at de overholder lover og regler, må de ta regningen – ikke skattebetalerne, sier Hermstad.

Ber regjeringen ta grep

Aina Stenersen (Frp), som er leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo, er fornøyd med at byrådet nå tar grep, men påpeker at partiet satte søkelys på problematikken allerede i fjor.

– Det er flott at det ser ut til å danne seg en felles front for å innføre reguleringer på bruken av elsparkesykler. Folk i Oslo, og selvsagt andre byer i landet, skal kunne bruke fortauene på en trygg og god måte, sa Stenersen til NTB i helgen.

– Nå må regjeringen ta tak før det blir enda flere ulykker og skader. Jeg er glad for at byrådet i Oslo endelig innser at de også må ta sitt ansvar og ta tak i situasjonen, la hun til.

Legevakta vil stoppe bruk om natta

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede.

Møtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta.

Mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i hovedstaden, gjør det mellom klokka 22 og 07, opplyste skadelegevakta til NTB. I juli ble tolv personer alvorlig skadd i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – ti av dem var påvirket av alkohol.

Debatt i flere byer

I flere byer har debatten om elsparkesykler rast de siste månedene. Fredag fikk Bergen kommune ikke rettens medhold i at selskapet Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen, må fjerne syklene.

Bergen kommune fikk imidlertid rettens medhold i at den har råderett over kommunal grunn, men retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen. Dermed får Ryde fortsette sin virksomhet i byen inntil videre.

