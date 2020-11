Sp vil ha landsdekkende «gjengpoliti»

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha en kraftig nasjonal satsing for å stoppe gjengene og foreslår å opprette en egen enhet som skal følge dem 24 timer i døgnet året rundt og gjøre gjenglivet surt, forteller han til NRK.

– Vi kan ikke tillate at det blir gjengstrukturer som gjør utryggheten større og større for folk sier Vedum, som vil sette av 100 millioner kroner årlig og vil at gjengpolitiet skal være en enhet under Kripos i Oslo.

Jan Bøhler, som nå er toppkandidat for Sp i Oslo, mener det er naivt å tro at Norge ikke kan oppleve det samme som Sverige.

– Selv om de jobber mer i det skjulte og det ikke er så mange dramatiske hendelser som i Sverige, så er det veldig mye som skjer når det gjelder å bygge opp kontaktnett i hele landet, bygge opp kontaktnett i utlandet, sier Bøhler.

Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), er positiv og sier at Ap har tatt til orde for en dedikert spesialistenhet som jobber med gjengkriminalitet «i mange år».

Per-Willy Amundsen og Frp vil også ha gjengpoliti, men justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich frykter mer byråkrati:

– Det viktigste er at vi klarer å bekjempe gjengene, og det tror jeg vi kan gjøre med dagens politistruktur, sier han.

