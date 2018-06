Oslo

– Strand og brygge på Sørenga er friskmeldt. Sanda er rein, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten til Dagsavisen.

Brannetaten skal være ferdig med sitt arbeid i området klokka 13.00, opplyser Oslo brann- og redningsetat til Dagsavisen.

Badeanlegget på Sørenga i Oslo skulle etter planen åpnes igjen klokken 11 lørdag etter torsdagens oljeutslipp. Men nye oljefunn førte til en utsettelse.

– Det ble oppdaget et oljeflak i sjøen, som vi var usikre på. Men vi ble hjulpet av vær og vind, og mye har fordampet. Nå er det trygt å bade. Det er en deilig beskjed å gi, det har vært trist å holde et sånt anlegg stengt på dager som dette, sier Kongsteien.

Lørdag formiddag var det nesten folketomt på det populære badeanlegget i Oslo, og det på en av vårens varmeste helgedager. Bare et par svaner badet i sjøbadet, fortsatt hvite i fargen til tross for oljesølet. Klokken 11 satt de tre vennene Sifa (9), Maria (4) og William (6) utålmodige ved bryggekanten.

– Vi vil bade! sier Nora.

– Det er litt dumt at det er olje i vannet når det er så varmt. Jeg har badet nesten hver dag når det ikke har vært olje, sier Sifa.

Se opp for olje

Ricard Kongsteien i bymiljøetaten understreker at rådene fra bymiljøetaten fortsatt gjelder: Ser eller lukter du olje, frarådes bading.

– Hvis du lukter diesel eller ser oljefilm, så hold deg på land. Det er fortsatt olje i Oslofjorden, men vi har fått vekk griset rundt sjøbadet, sier Kongestein.

Opp mot 50.000 liter fyringsolje rant onsdag ettermiddag ut i Alnaelva og videre mot fjorden i Oslo.

Nicklas Helgstrand i Oslo Brann- og redningsetat sier brannvesenet har fjernet de siste lensene i Sjøbadet, og pakker sammen opprydningsutstyret.

- Når det er varmt vær fordamper mye olje, vi har fått hjelp av vær, strømmer og tidevann, sier Helgstrand til Dagsavisen.

Miljøstiftelsen Bellona varslet raskt at de ville anmelde utslippet. Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo sier at kommunen ser svært alvorlig på hendelsen, og at den nå blir etterforsket, skriver NTB.