Tidligere i år fikk ungdomsklubben BUSH på Holmlia den nedslående beskjeden. Etter å ha arrangert sommerleir på Håøya i Oslofjorden i snart 30 år fikk de ikke lenger lov å ta i bruk den populære øya. I stedet skulle KFUM få bruke øya, besluttet Bymiljøetaten.

I praksis betyr det at minoritetsungdom på Holmlia som kanskje ikke har råd til noe annet sommerferietilbud mister det eneste tilbudet de har.

Men nå er avgjørelsen satt på vent. Leder i miljø- og samferdselskomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H), hasteinnkalte til et komitémøte for å overkjøre etatens beslutning. Men rett før hastemøtet besluttet byrådet å vente med avgjørelsen å kaste ut BUSH til neste ordinære møte 28. mai. BUSH er reddet, enn så lenge.

– Det er en etappeseier for BUSH og barn og unge på Holmlia. Høyre vil 28. mai fremme forslag om at BUSH skal få bli og utvide tilbudet sitt på Håøya til beste for barn og unge, sier Lae Solberg.

Vil finne en løsning

Bakgrunnen for at BUSH i utgangspunktet mistet Håøya til fordel for KFUM, var at KFUM i bytte mot bruksretten skulle pusse opp en del falleferdige bygninger på øya. BUSH mente at dette kunne de også gjort, men at de aldri fikk muligheten.

Vikarierende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier han har bedt Bymiljøetaten finne en god løsning på utfordringene.

– Barne- og ungdomssenteret på Holmlia gjør et viktig arbeid og de vil fortsatt ha mulighet til å benytte Håøya nå i sommer. Bygningene på Håøya er veldig nedslitt. Derfor er jeg er glad for at vi nå jobber med å ruste opp flere av bygningene. Vi vil at enda flere vil få gleden av området framover. Jeg har bedt Bymiljøetaten om å finne en god løsning i dialog med BUSH og de andre aktørene, og det har allerede vært avholdt et møte med BUSH om dette, sier Hermstad.

7.000 overnattinger

Styremedlem Knut Smedsvig i BUSH har vært med på å arrangere turer til Håøya i mange år, og håper at de fortsatt kan få være der ute.

– Potensielt er det rom for nærmere 7.000 overnattinger der ute i sesongen. Det blir for stort å drive for kun en organisasjon. Senest i går fikk vi beskjed om at vi har fått et tilskudd fra BUFDIR på 800.000 kroner til ferietilbud til våre ungdommer og barnefamilier. For oss handler det om å videreføre et godt tilbud, sier Smedsvig.

