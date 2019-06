De to solcelleanleggene sørger for at oslomannen ikke har noen daglige drivstoffutgifter nå.

– Vi kaller den for gratisbilen vår, sier Riiber om familiens elbil, en BMW i3.

Også mange andre bilister kan gå i null på samme måte, mener kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

– Strømproduksjonen fra taket vil variere mer med årstidene enn bilbruken din gjør, men over året vil mange hjem kunne produsere like mye strøm som det bilen deres bruker, sier Flakne.

Så langt i år har Enova støttet 455 solcelleanlegg til privatpersoner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Null i strømforbruk

Til sammen sørger de to solcelleanleggene som Riiber har, for at han virkelig koser seg nå om dagen.

– Når vi er hjemme på dagtid har vi null i strømforbruk, og noen ganger produserer vi mer strøm enn vi trenger. Den selger vi for én krone per kilowattime, forteller han.

Riiber har i lang lang tid vært opptatt av å få et mest mulig energieffektivt hus. Ideen om at sola kunne hjelpe ham med dette, fikk han i fjor.

– Under et besøk i Moss fikk jeg full omvisning i et hus som nettopp hadde fått montert solcelleanlegg, og det trigget meg til å begynne å prosjektere et lignende anlegg hjemme hos meg selv, forteller Riiber.

Nå har altså ikke bare ett, men to solcelleanlegg med en anslått kapasitet på 10.000 kilowattimer i året, begynt å produsere strøm til både elbilen og mer til.

– De siste dagene har vi ikke hatt noe forbruk av strøm fra klokka ni-ti om morgenen til rundt klokka ni opp kvelden. Og natta bruker vi fortsatt mer strøm enn vi produserer selv, til slikt som varmtvann og oppvaskmaskinen.

– Hvor mye har de to solcelleanleggene kostet?

– Til sammen 210.000 kroner, men jeg fikk nær 30.000 kroner i støtte fra Enova, så det ble netto rett over 180.000 kroner. Nedbetalingstiden vil bli på 15-16 år, hvis du ser på det som en utgift, men jeg ser på det som en investering, svarer Riiber.

– Hva med levetiden på de to anleggene?

– Jeg har fått opplyst 20 til 30 år, men innen den tid har jeg sikkert flyttet fra huset.

Saken fortsetter under bildet.

Fra den andre siden av dette garasjetaket har Knut Riiber montert det andre solcelleanlegget sitt. Foto: Privat

– Nok til tre elbiler

Det er selskapet Otovo som har bistått Riiber med å få solcelleanleggene på plass. Otovo ble startet i januar 2016, og ble i løpet av det første leveåret «markedsledende i Norge på salg av solceller til private hjem», ifølge nettsidene deres.

Gina Nygard, som er «business developer» i selskapet, tror potensialet for å drive elbiler med strøm fra eget hustak, er stort.

– Et typisk solcelleanlegg på en bolig produserer kanskje 6.000-7.000 kilowattimer, noe som er nok til å dekke årsforbruket til tre elbiler, opplyser hun.

Utgangspunktet for hennes beregning er en kjørelengde på 12.000 kilometer per bil og et gjennomsnittlig strømforbruk på 1,75 kilowattimer per mil.

Nylig skrev Dagsavisen at MDG i Oslo har ambisjoner om å få solcelleanlegg på 10.000 nye hustak i Oslo innen 2023. Hvis partiet lykkes med det, kan antallet elbiler i Oslo dobles, uten at det vil kreve mer strøm fra strømnettet, ifølge Nygard. Med mange borettslag inkludert i kabalen, kan regnestykket bli enda gunstigere.

– Jo større tak, jo flere paneler. Har man 200 paneler på taket dekker det cirka 340 kvadratmeter av taket, og det gir strøm til å fullade 20 elbilers kjøring for ett år, sier Nygard.

– Vil elbileierne være sikret strøm gjennom hele året med solcelleanlegg på taket?

– Solcellene gir deg den billigste strømmen som finnes når sola skinner, men du kan ikke klare deg bare på hjemmelaget strøm i Norge. Det er godt å ha vanlig strømnett i tillegg, selv om den strømmen er dyrere enn hjemmelaget strøm, svarer Nygard.

Ifølge Norsk elbilforenings spørreundersøkelse Elbilisten 2018, er det hele 88 prosent av dem som har elbil, som baserer seg på hjemmelading.