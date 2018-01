Snøværet lammet trafikken og tok strømmen

Oslo

Av Tom Vestreng, Gerd Elin Sandve og Peter Tálos (NTB)

Se video fra trikkekaoset på Torshov nederst i saken!

Et snøfall av sjeldent omfang som startet natt til tirsdag og varte utover dagen førte til kaos og forsinkelser på mange plan. Bane Nor meldte om omfattende trøbbel med togene fra tidlig morgen. Feil på signalanlegget stanset all trafikk forbi Drammen stasjon i mange timer. Flere hundre reisende ble stående og det ikke var mulig å skaffe nok busser.

– Vi forsøker å få passasjerene over på busser, så mange busser vi klarer å få tak i. Vi kjører buss fra Drammen til Asker, fortalte Håkon Myhre, NSBs pressevakt til NTB da morgentrafikken var på sitt aller travleste ved 8-tiden.

I Oslo gikk lokaltrafikken, men med kraftige forsinkelser. Også de fleste andre linjene var rammet av den uheldige kombinasjonen av vind og kraftig snøvær.

– Kombinasjonen av mye snø og kald vind fører til problemer for alle sporvekslene på toglinjene, noe som fører til store forsinkelser over alt, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Mindre hendelser

Polititet i Oslo kunne varsle om noen mindre hendelser, men ingen alvorlige.

– De største problemene har vi på Alfaset, hvor dårlige skodde vogntog, og da gjerne utenlandske sliter med å komme opp Alfasetbakken. Men dette er et område hvor det er mest tungtrafikk, og det finnes alternative kjøreruter, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Vidar Pedersen til Dagsavisen.

– Jeg sitter og følger med på trafikkameraene i Oslo, og det er god flyt i trafikken. Det virker som mange heller velger å la bilen stå. Oppfordringen er å la bilen stå i dag, og heller velge kollektivt. Den lille turen du har tenkt deg ut på kan bli lang, sier han.

#Oslo Alnabruterminalen: Flere vogntog som spinner og klarer ikke å komme seg frem. Vi har en patrulje på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 16, 2018

Ut på formiddagen meldte politiet om to busser som hadde sklidd og sto på tvers ved henholdsvis Storosenteret og Nydalsveien. Der ble bussjåførene beordret til å dirigere trafikken forbi.

Bussene står fortsatt fast på Storo/Nydalen. Sjåførene har fått pålegg om å dirigere trafikk forbi hver sin buss. Trafikken passerer sakte på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 16. januar 2018

Statens vegvesen opplyste ved 5.20-tiden at deres entreprenører meldte om dårlig sikt mange steder.

– Vi har hatt alt av mannskaper ute i hele natt, og de vil fortsette utover dagen, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter. Vegvesenet ber folk kjøre etter forholdene.

– Beregn god tid

Politiet i Oslo gikk mandag kveld ut og ba folk være innstilt på at snøen kunne skape problemer i trafikken.

– Generelt bør folk være godt forberedt på forsinkelser og beregne ekstra god tid, all erfaring tilsier det, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til Aftenposten. Mandag morgen oppfordrer politiet dem som kan, til å reise kollektivt. Samtidig opplyser Sporveien at T-banens linje 1 ikke går høyere enn Holmenkollen, nettopp på grunn av store snømengder.

Bymiljøetaten har forberedt seg på å brøyte og kjøre vekk store nedbørsmengder, men sier snøen kan skape problemer.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen .

#Oslo #Asker #Bærum Det er generelt vanskelige kjøreforhold så vi oppfordrer bilister til å tilpasse farten etter forholdene, beregne god tid og holde god avstand til forankjørende. Ta kollektivt dersom mulig. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 16, 2018

Stengte flyplassen

Flytrafikken ble også kraftig rammet. På Gardermoen greide mannskapene å holde rullebanene åpne, og de fleste flyene gikk, men nesten alle avganger var kraftig forsinket. Forsinkelsene har forplantet seg utover dagen.

Torp Sandefjord lufthavn strevde derimot mot snømassene og måtte stenge rullebanen helt i flere timer. Alle avganger ble utsatt eller innstilt fram til 10.30 på formiddagen.

Strømbrudd stengte skoler

I Agder-fylkene og oppover i Telemark, Vestfold og Buskerud var mange rammet av strømbrudd tirsdag. Kraftig vind og tung snø førte til at stolper og trær falt og rev ned ledninger. Opp mot 20.000 kunder var uten strøm tirsdag formiddag, mange hadde mistet strømmen allerede om natten.

– Strømmen gikk i natt på grunn av snøfallet. I dag tidlig var det såpass kaldt at vi vurderte det dit hen at det ikke var ansvarlig å holde skolen åpen, sier rektor Ingunn Lund ved Vegårshei skule til Tvedestrandsposten.

I Siljan i Telemark stengte både barnehager og en skole som følge av strømbruddene. Foreldrene måtte hente barna sine på kommunens servicekontor.

På grunn av snøproblemene satte Skien kommune kriseledelse tirsdag morgen. Kriseledelsen har som formål å koordinere innsatsen rundt problemene med været det siste døgnet.

– Farlige, løse ledninger

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi sier til Tønsbergs Blad at hovedårsaken til strømbruddene er at våt snø legger seg på trær, som knekker over ledningene.

– Flere steder har ledninger røket av, og falt på bakken, sier Omnes.

Han advarer publikum mot å nærme seg ledninger som ligger på bakken. Disse kan være strømførende, og dermed livsfarlige.

– Saktegående lavtrykk

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss forklarer det voldsomme snøværet.

– Det er et veldig saktegående lavtrykk med mye nedbør. Det tar lang tid før det går vekk, slik at det kommer mye snø i løpet av det vi oppfatter som kort tid, sier han til NRK.

Snøværet førte til dårlig sikt på veiene, kjøreforholdene var krevende mange steder i hele landet ettersom Vegvesenet hadde vanskelig for å rekke over alle strekninger med måkebilene.

– Vi har hatt alt av mannskaper ute i hele natt, og de vil fortsette utover dagen, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter. Vegvesenet ber folk kjøre etter forholdene.

Dame forsvant

Utover dagen ble det meldt om lastebiler og vogntog som ble stående fast. I Røyken ble samme utenlandske vogntog reddet med bilberger tre ganger. Til slutt tok politiet beslag i bilen. Prisen for de tre bergingsoppdragene endte på 15.000 kroner, melder politiet i Søndre Buskerud på Twitter.

Samme politidistrikt meldte også om en eldre dame som satte seg fast i snøen midt i Mjøndalen sentrum. En mann som var ute for å måke snø, fant kvinnen og hjalp henne løs. (NTB)