Hvem: Tore W. Steen

Hva: Smittevernoverlege i Oslo

Hvorfor: Går av med pensjon midt i en pandemi

Hvordan har det vært å jobbe som smittevernoverlege de siste månedene?

– Det har vært veldig interessant, vil jeg si. Jeg har hatt mye å gjøre. Oslo har jo hatt de høyeste smittetallene i landet, men jeg mener likevel vi har løst det rimelige bra her.

Det må da ha vært en ganske slitsom jobb?

– Ja, særlig i mars og april. Jeg var egentlig delvis sykemeldt en periode, så jeg gikk jeg fra å jobbe 50 til 150 prosent over natta.

Er det noe spesielt bra Oslo har gjort?

– Vi hadde jo noen planer for hva vi skulle gjøre i tilfelle det ble en pandemi. Noe av det kunne brukes, mens andre ting måtte improviseres. Vi hadde for eksempel planlagt mest mulig sykebesøk i starten for å unngå å få smitte inn på Legevakten og fastlegekontor, og det fungerte bra. Senere etablerte vi såkalte feberklinikker i bydelene, noe som også lå i planene. Vi begynte nokså tidlig med drive-in-testing på Aker, og det var ikke en del av pandemiplanen. Om jeg skal komme med litt selvkritikk, så kan jeg si at vi ikke forutså det store behovet for smitteoppsporing. Det har vært veldig ressurskrevende, og vi burde ha tenkt mer på det på forhånd. Tallene steg en periode veldig fort, men vi klarte å få ganske god kontroll etter noen uker, så det er veldig bra.

Synes du det var et godt tiltak å stenge alkoholserveringen?

– Ja, det synes jeg. Jeg tror absolutt at det var viktig. Den ble jo ikke helt stengt. Men jeg traff faktisk et hastevedtak om innskrenket servering av alkohol i Oslo den 15.mars, med hjemmel i smittevernloven. Det var naturligvis i samarbeid med kommuneadvokaten og byrådet. Det var også jeg som besluttet å stenge Holmenkollen for publikum, i tillegg til en stor konsert i Spektrum med Bryan Adams, som også ble avlyst etter et hastevedtak.

Hvor mange smittede er det i Oslo nå?

– I forrige uke hadde vi bare 14 registrerte tilfeller. Det er det laveste vi har hatt på en uke siden tidlig i mars.

Hvor i byen er smitten?

– Det er fremdeles en liten overvekt i øst. Særlig Groruddalen og Søndre Nordstrand. Men tallene er uansett lave nå.

Er det fremdeles de unge som sprer mest koronasmitte?

– Ja, det stemmer at det er mest smitte blant de unge voksne. Sånn har det vært hele tida. Heldigvis har det blitt relativt lite i sykehjemmene her til lands. Vi har fått god kontroll på det etterhvert. Det har de ikke hatt i Sverige, og det er kanskje hovedgrunnen til at de har hatt så mange dødsfall.

Folk virker ganske avslappa til smittevern for tida?

– Jeg tror ikke de er så avslappet. Jeg tror for eksempel det sitter dypt i folk nå å ikke dra på jobb når de er syke. For bare noen måneder siden ville nok både du og jeg ha dratt på jobb selv om vi var litt snufsete. Sånn er det ikke lenger. Men folk kunne nok vært flinkere til å holde avstand. Alt i alt synes jeg likevel at folk i Oslo har vært flinke. Ellers ville ikke tallene vært så lave.

Er du bekymret for at det skal komme en ny smittebølge?

– Nå kommer det en del utenlandske turister hit. I tillegg reiser nordmenn til andre land nå, og de skal jo hjem igjen. Det kan tenkes at det vil føre til mer smitte. Når høsten kommer og det blir kaldere, kan det også hende vi ser en økning, slik som det er med andre luftveisvirus. Det vil ikke forbause meg om det skjer. Men ingen vet noe sikkert.

Du har uttalt at du først var enig i Sveriges løsning?

– Ja, jeg synes jo den var interessant i starten. Jeg hadde en viss tro på at svenskene kom til å bygge opp flokkimmunitet, i noen grad. Men de kom jo uheldig ut, så jeg ser jo nå at den norske løsningen var bedre. Det er bra at ulike land gjør ting forskjellig, slik at man kan man se hva som virker og ikke virker. Men uheldig for svenskene, da.

Hvis det bare var du som bestemte, ville du gjort noe annerledes?

– Jeg syns stort sett det har vært fornuftig løst i Norge. Men hytteforbudet var nok unødvendig, etter min mening.

Vurderte du å bli i jobben lenger?

– Jeg skal bli litt lenger! I første omgang skal jeg jobbe femti prosent i tre måneder, så det blir en myk overgang, og det er fint. Jeg liker å jobbe, og nå i den siste tida, så føler jeg kanskje at jeg gjør en forskjell med en slik type jobb. Den siste tida har gitt meg mye god erfaring.

Er det noe annet enn koronakrisa som du husker spesielt godt fra jobben?

– Jeg tenkte gjennom det her nylig, faktisk. Hva har vi hatt av større smitteutbrudd i Oslo? Det var først og fremst svineinfluensaen i 2009. Den fikk mye oppmerksomhet, men ble heldigvis ikke så ille som vi fryktet i starten. Den krevde likevel mye arbeidstid. Også hadde vi et ganske stort meslingeutbrudd i 2011. Og et tuberkuloseutbrudd i 2015. Det er tøft for dem som rammes, men det er jo slikt man husker ekstra godt.

Hvordan vil du tilbringe dagene som pensjonist?

– Jeg håper jeg at jeg får bedre tid til å lese - mer skjønnlitteratur og mindre faglitteratur. I tillegg håper jeg på flere fisketurer og mer tid med barnebarn.

Hvilken bok har gjort mest inntrykk på deg?

– Det er nok «Agaat» av Marlen van Niekerk. Det er en sørafrikansk roman som handler om apartheid og et svart-hvitt-maktforhold, som etter hvert blir snudd på hodet. I tillegg er det en mesterlig beskrivelse av hvordan ALS (nervesykdommen, red. anm.) kan utvikle seg hos en person.

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

– Hvis det kan være hvem som helst, ville jeg valgt Donald Trump. Så kunne jeg fortalt ham hva jeg mener om politikken hans, selv om det sikkert ikke ville hatt noen effekt.

Hvem var din barndomshelt?

– Ingen tvil om det. Det var Davy Crockett.