Smittetallene doblet fra forrige måned

Smitten i Oslo har økt i det siste, og ferske tall Dagsavisen har innhentet viser at enkelte bydeler har dobbelt så mye smitte så langt i desember som hele forrige måned.

Les også: Slik var smitten for to uker siden

Etter at bydeler som Grorud, Alna og Østensjø har vekslet på å toppe statistikken, er nok en gang Gamle Oslo blitt bydelen med flest smittetilfeller.

Bydelen var på smittetoppen i sommer, og det at folk bor trangt her, ble trukket fram som en av forklaringene bak at smitten bredte seg raskt her.

Les også: Mye lettere å komme seg i jobb med en heiagjeng (+)

I bydel Østensjø og Alna har deler av smitten stammet fra smitte i ulike omsorgsinstitusjoner.

Her er oversikt over smittefordelingen i byen:

Gamle Oslo 72 (34 i hele august)

Alna 55 (57 i hele august)

Frogner 53 (43 i hele august)

Østensjø: 47 (24 i hele august)

Sagene 43 (16 i hele august)

Stovner 38 (34 i hele august)

Grünerløkka 37 (44 i hele august)

St.Hanshaugen 34 (20 i hele august)

Nordstrand 31 (13 i hele august)

Søndre Nordstrand 28 (46 i hele august)

Nordre Aker 26 (25 i hele august)

Grorud 24 (29 i hele august)

Bjerke 22 (18 i hele august)

Vestre Aker 15 (43 i hele august)

Ullern 13 (24 i hele august)