Oslo

– Det er med stor sorg styret ved Cafe Mono må varsle at tiden snart er kommet for å ta farvel. En æra er over. Vi er stolte over hva Cafe Mono i over 17 år har bidratt til i Oslos kulturliv generelt og musikkliv spesielt, heter det på utestedets Facebook-side, der styret også beklager overfor kreditorer og ansatte.

Ifølge avskjedsbrevet har man prøvd å lage en redningspakke, men skriver: «Dessverre passer ikke våre planer med huseiers planer i området».

– Nå har leieforholdet opphørt grunnet manglende innbetalinger over lang tid. Etter avtale med huseier vil driften ved Cafe Mono fortsette ut året, men ved årsskiftet er det ubønnhørlig slutt, skriver utestedets styre – som «ønsker å gjøre mest mulig ut av» de tre månedene som er igjen.

Gratiskonsertene Lørdagsgodt fortsetter, og man har også booket artister som David Eugene Edwards & Alexanders Hacke, Becca Mancari, Haiku Hands, Axel Flóvent, Mourn, Øyvind Holm og Conner Youngblood til vanlige konserter i tiden fremover. Og kanskje nærer Café Mono-driverne et visst håp, siden avskjedsordene lyder:

– For de av dere som er uenig i huseiers vurdering om at det ikke skal være rom for en klubbscene i Pløens gate 4, så er besøkelsestiden nå. Vi vet at gode besøkstall og omsetning gjør et mye større inntrykk på huseier enn sinte leserkommentarer på nett.

Café Mono har hatt en rekke sterke navn på besøk – og også flere som ikke slapp inn: I oktober 2010 nektet dørvaktene Lady Gaga å gå forbi køen, slik man også gjorde med Franz Ferdinand. Calexico stilte seg derimot pent i kø etter å ha fått beskjed om at slik gjorde man det her. (NTB)