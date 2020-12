Slitne lærere bekymret for å havne i karantene i jula

Flere lærere er redde for at de skal havne i karantene og må feire jul alene uten familien.

– Mange er i knestående både på grunn av smitte-bekymringen og fordi en langvarig unntakstilstand krever så mye av dem, sier lærer og tillitsvalgt for lærer i Osloskolen Jorunn Folkvord til VG.

– Mentalt press

Også andre lærere fra flere steder i landet roper et varsku.

– Mange opplever et stort mentalt press og stress på grunn av denne eksponeringen for smitte, sier Rune Bakkejord, lærer og tillitsvalgt i Tromsø.

Folkvord mener at lærerne nå må kunne vente med fagfornyelsen (fornying av læreplanene) som politikerne har vedtatt at skolene skal innføre fra i høst av.

– Fagfornyelsen må vente litt

– I de få ukene som gjenstår av dette helt spesielle skolehalvåret, må all skoledriften skrelles ned til de viktigste kjerneoppgavene. Fagfornyelsen kan ikke få så mye plass som den var tiltenkt, den må vente litt, sier hun.

Flere har tatt til orde for at skolene kan slutte en uke tidligere enn vanlig, for nettopp å kunne få en buffer opp mot julefeieringen, noe utdanningsminister Guri Melby (V) har sagt er en beslutning som må tas av skoleierne.

Folkvord mener den siste skoleuken før jul aldri har vært viktigere enn i 2020.

– Den vil faktisk avgjøre hvem som får feire jul med familien og hvem som blir sittende alene, sier hun.

