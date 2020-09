Nå ønsker Høyre et system for bysyklene, hvor de som sykler oppover i byen, som for eksempel mot Ensjø, Bryn, Sagene, Torshov og Sinsen skal lavere pris på bysykkelabonnement.

Høyres bystyrerepresentant, og nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langfeldt er lei av å stadig komme til tomt bysykkelstativ om morgenen.

Oppover

Han bor på Sagene og er ivrig bysyklist for å komme seg til Oslo sentrum.

– Jeg skal være heldig om jeg finner en bysykkel etter klokken sju om morgenen. Og når jeg kommer til sentrum, er det vanskelig å finne et sted å sette fra meg sykkelen, da det er fullt i stativene overalt, sier han til Dagsavisen.

Derfor forslår Høyre, på initiativ fra Langfeldt, at syklister skal få rabatt på bysykkelen om de bryter mønsteret og sykler mer oppover.

– Målet med en reforhandling av dette enkeltpunktet er bedre tilgang på bysykler i hele byen. Til glede for nåværende og nye syklister. Det kan også bedre helsa til folk, og redusere leverandørens kostander knyttet til kjøring og henting av sykler, sier han om forslaget.

«Bystyret ber byrådet utrede nytt takstsystem for bysykkelordningen slik at den blir mer konkurransedyktig og belønner de som sykler oppover», er forslaget som han håper å få opp for bystyret i løpet av høsten.

– Forslagets intensjon er å belønne alle som sykler oppover, og innebære at abonnenter som sykler mye oppover vil kunne få gratis sesong- eller månedskort, sier han.

Tar opp kampen

Tidligere var bysyklene alene på markedet i Oslo, men har nå fått hard konkurranse av et stadig økende antall el sparkesykler.

– Da bysyklene kom, var det en revolusjon som flere byer har tatt etter. Målet med forslaget er å ta opp kampen mot el sparkesyklene. Kravene til hvordan vi beveger oss i sentrum har endret seg gjennom årene, og skal vi få flere til å bruke bysykler, må vi bedre ordningen, sier Langfeldt.

– Ideelt sett skulle vi gjerne hatt med elsykler i ordningen også, sier han.

Rabatt

– Vi har sett for oss at man for eksempel - etter å ha betalt abonnement - sykler oppover og leverer sykkel i et stativ som står mer enn 1.000 meter unna- og noen meter høyere kan får 10 kroner i rabatt. 13 turer oppover gir dermed gratis månedskort (pengene tilbake) - tilsvarende vil 39 turer i løpet av en sesong gi deg gratis bysykkel hele sommeren. En annet alternativ er å belønne dem som leverer tilbake en sykkel i samme stativ litt «oppi skråningen» som de startet fra på morgenkvisten og trillet med til sentrum, sier Høyre-representanten.

Skal lønne seg

– Rent konkret hvordan dette bør gjøres krever tellinger og statistikk, som vi ikke har. Men hensikten er klar. Det skal lønne seg å sykle oppover, sier han.

Langfeldt har ikke tatt om forslaget med bysyklene, heller ikke formelt med andre partier.

– Jeg får stadig tilbakemeldinger fra bysyklister som irriterer seg over at det er vanskelig å få tak i bysykkel i utkanten om morgenen. Og hele bystyret er jo opptatt av at flere skal sykle, og da må jo dette være et bra forslag, avslutter Langfeldt.