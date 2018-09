Oslo

Da Høyre, Venstre, SV og KrF i 2013 rottet seg sammen og vedtok at Munch-museet skulle flyttes fra Tøyen til Bjørvika, fikk det noen uventede konsekvenser.

Ikke bare fikk vi nye veggmalerier og lekeplasser på Tøyen. Vi fikk også en skandale, hvor 115 millioner skattepenger, fra ditt og mitt ærlige blodslit, endte i lommene på folk som ikke har jobba for dem.

Men hvordan kunne det skje?

Det har revisorene i Deloitte brukt de siste 11 månedene på å finne ut av. Resultatet kom i går: En diger murstein av en rapport på nesten seks hundre sider. Som ikke levner Oslo kommunes bolig-eier-selskap Boligbygg Oslo KF særlig ære.

Les også: Vår journalist ba Oslo finne all informasjon om seg selv: - Skremt

Men la oss starte med Munch-vedtaket i 2013:

Da Munch-museet ble vedtatt flyttet til Bjørvika var Tøyen-løftet en del av avtalen. Bydelen, som stort sett alltid har hatt høy andel av fattige, arbeidsløse og sosiale problemer, skulle løftes. De skulle få igjen noe, når de mista Munch.

Men en del av problemet på Tøyen var at veldig mange av de kommunale boligene i byen lå der. Kommunale boliger leies ut til folk som ikke greier å skaffe seg bolig sjæl. Altså vanskeligstilte.

Så for å løfte Tøyen skulle kommunen kjøpe leiligheter i andre bydeler.

Hele 600 leiligheter, særlig i Oslo vest, skulle gjøre presset på Tøyen mindre. Spre fattigdommen, liksom.

Og dermed satte Boligbygg i gang med å handle. Skal vi tro Deloitte-rapporten var det kanskje den første tabba.

Rapporten beskriver nemlig en organisasjon som virkelig ikke var rigga for å kjøpe inn 600 boliger. De burde dratt i nødbremsen og brølt opp om at de trengte flere folk, bedre rutiner og mer kontroll, for å gjennomføre en sånn jobb. Men det gjorde de ikke.

I stedet fant Boligbygg noen studenter som kunne hjelpe til, for å få unna alt arbeidet med å kjøpe leiligheter. Ellers var det et bitte lite team på en håndfull ansatte og innleide som fikk ansvaret for å bruke hundrevis av millioner skattekroner på leilighetskjøp.

Les også: Omstridt gründerprosjekt får enda en million av Oslo kommune

Så lenge de kjøpte leiligheter på det åpne markedet gikk det greit, skal vi tro rapporten. De kjøpte en masse boliger, men i snitt betalte kommunen heller underpris enn overpris.

Men mange dealer ble gjort på bakrommet, med åpne skjøter, uten budrunder, og uten annonser på Finn. Og da gikk det galt:

Av 249 leiligheter ble bare 60 kjøpt til en rimelig markedspris. 15 leiligheter havnet i grenseland, mens hele 170 leiligheter ble kjøpt for over markedsverdi. 110 av dem «betydelig over markedsverdi». Med andre ord: Oslo har gitt bort masse penger.

Mellom 80 og 115 millioner kroner. Rapporten går ikke inn på hvorfor. Men det er tre boligselgere som har fått hvert sitt kapittel i rapporten. Disse tre har også fått en stor andel av penga.

Flere av kjøpene er bevisst skjult, så bystyret ikke skulle måtte behandle kjøpene. Man har kjøpt en hel bygård, men delt opp kjøpet i ti deler for å komme under beløpsgrenser. Man har lagt alternative planer i tilfelle bystyret ikke skulle godkjenne kjøp.

Les også: Her håver eier inn 48.000 kroner i måneden på seks kvinner (DA+)

Dum eller slem? Det er noen ganger det bittelitt banale spørsmålet man bør stille seg i møte med veldig, veldig dårlige beslutninger. Har Boligbygg vært dumme eller slemme?

Svaret ser ut til å være begge deler.

Én person er sikta for grov økonomisk utroskap av Økokrim etter anmeldelse fra Boligbygg. Altså slem. Men Deloitte peker på alvorlig svikt i organisasjon og ledelse. Altså dum.

«Det handler om ledelsessvikt, systemsvikt og svikt hos enkeltpersoner», sa byråd Kjetil Lund til meg i går.

Med andre ord: I Boligbygg-skandalen har alt og alle feila.

Helt fra byråd Geir Lippestad, via styret og ledelsen i Boligbygg, og helt ned til de konkrete ansatte som har handlet leiligheter, er det ingen som har beholdt jobben.

Styret er skiftet ut. I Boligbygg er alle omplasserte. Byråd Lippestad har gått av og er erstattet av ryddegutt Kjetil Lund.

Men Tøyen har fortsatt trøbbel. Og penga er fortsatt borte.