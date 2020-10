Leder Bjørg Sandkjær i Oslo Sp forteller til Klassekampen at hun ble invitert til å et møte med Vedum på Stortinget, halvannen uke etter at Vedum og Bøhler hadde vært på dagstur i Groruddalen i slutten av august.

Sandkjær møtte deretter Bøhler 11. september for å snakke om en mulig overgang. Da var nominasjonskomiteen i Oslo Sp i sluttfasen med å lande nominasjonen til stortingsvalget neste år.

Rask høring

– Jeg tok kontakt med lederen av nominasjonskomiteen. Jeg ville ikke blande meg i prosessen, men sa at her har vi en mulig ny kandidat de kunne vurdere, sier Sandkjær til Klassekampen.

Nominasjonskomiteen diskuterte saken på et planlagt møte 23. september, og forslaget om å nominere Bøhler ble sendt på rask høring i lokallagene, ifølge avisen.

– Vi fant ut at det var stor støtte til å sette ham på lista, sier Vebjørn Varlid, leder av nominasjonskomiteen.

– Nominasjonskomiteen spurte Jan

På NRK-programmet Debatten understreket Vedum flere ganger at han ikke har hatt noe direkte kontakt med nominasjonskomiteen.

– Det var fylkeslederen i Oslo Sp som kontaktet lederen i nominasjonskomiteen. Jeg har ikke hatt noe møte med nominasjonskomiteen i det hele tatt. De har ledet prosessen selv. Det var nominasjonskomiteen som spurte Jan Bøhler om han hadde lyst på en samtale. Jan Bøhler svarte ja til det, sa Vedum.

– Det er nominasjonskomiteen som har eid denne prosessen, sa Vedum også.

