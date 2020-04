– Dette er et stort logistikkprosjekt med mange regler helt ned til hvor mange som kan dele vasker. Men nå gleder alle lærerne og andre ansatte på skolene seg veldig til å se igjen elevene. Dette blir en litt annerledes første skoledag, men vi er veldig sikre på at det blir bra, sier Oslos utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Etter siste peptalk med rektorene ved de 108 grunnskolene i Oslo som mandag får tilbake de yngste elevene sine fra 1. til 4, trinn, er hun beroliget:

– Den nye veilederen for forsvarlig gjenåpning av skolene kom for bare en uke siden. Skolene har ikke hatt veldig mye tid på seg. Likevel har de fått på plass lokale løsninger på hvordan de skal kombinere bruk av klasserom og uteundervisning, dele elevene inn i grupper og ivareta undervisning og lek i kombinasjon med smittevern, sier Marte Gerhardsen, som avslører at hun er så full av forventning at hun vil stikke innom på noen uanmeldte skolebesøk for å si hei.

Samtidig legger ikke skolesjefen skjul på at mye er annerledes enn før korona. Blant annet skal ingen foreldre være med barna inn på skolen for å hindre smitte.

Kan bestemme lokale åpningstider

– Nei, vi vil ikke ha foreldrene inn på skolene. Det er viktig at foreldrene følger disse reglene og heller ikke kommer til skolen hvis de selv eller barnet er sykt, sier Gerhardsen, som forteller at de har brukt smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet for å planlegge mandagens gjenåpning.

Selv om både skolene og AKS er klare til å ta imot elever på mandag, forteller Gerhardsen at det ikke er lagt opp til faste felles åpningstider.

– Rektor kan gjøre avvik fra det ordinære tilbudet for å ivareta smittevernet. Samtidig skal alle foreldre få beskjed fra skolen om hvordan dagen vil se ut for deres barn på forhånd.

– Barn av foresatte med samfunnskritiske jobber skal ha tilbud i tråd med ordinær åpningstid. Jeg vet også at mange skoler har hatt møte med FAU. Godt skole-hjem samarbeid er viktigere enn noen gang, sier skoledirektør Marte Gerhardsen.

Måtte kontakte bekjente

– Bydeler som Stovner og Gamle Oslo har ligget på smittetoppen. Tas det noen ekstra hensyn for gjenåpning av skoler i disse områdene?

– Vi har god kontakt med bydelsoverlegen og de som jobber med smittevern. Så langt har de ikke sagt at det skal være andre regler her, men det er viktig at foreldre og barn passer på dette med avstand, håndhygiene og at de ikke kommer på skolen hvis de er syke, svarer Gerhardsen.

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere uttalt til VG at; «Det er åpenbart at vi ikke har truffet» om hvordan informasjon om korona har nådd ut til minoritetsbefolkningen. På spørsmål om skolene når ut til alle minoritetsforeldre med informasjon om mandagens gjenåpning, svarer direktør Marte Gerhardsen:

– Dette er selvsagt en utfordring, men jeg oppfatter at skolene har gode rutiner og metoder for å komme i kontakt med foreldre der språkproblemer eller manglende bruk av digitale plattformer kan gjøre det vanskelig. Dette er de vant til.

– Noen skoler har ringt hjem til foreldre istedenfor å sende epost. På Mortensrud vet jeg også at skolen har tatt kontakt med andre personer som de vet kjenner familien og kan formidle kontakt og informasjon, forklarer Gerhardsen.

Behøver trygghet og rutiner

Det er ikke bare de yngste elevene som får komme tilbake på skolen mandag. Også elever på yrkesfag og 2. og 3. året på videregående skole skal få komme tilbake. Det er skolesjefen svært glad for. Samtidig erkjenner hun at elever som fortsatt må være hjemme kan kjenne det ganske tungt:

– Særlig ungdomsskoleelevene vil jeg gjerne ha tilbake så fort som mulig. Mange trenger den rutinen og tryggheten en skolehverdag gir, mener Marte Gerhardsen.

Kan få nye oppgaver

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen opplyser at det i tiden framover kan være behov for å bruke lærere og assistenter på andre måter enn under normal drift. Ifølge skolesjefen skal eventuelle endringer i arbeidsplaner drøftes før de iverksettes:

– Jeg vil understreke viktigheten av godt samarbeid med de tillitsvalgte lokalt sånn at skolen kan gjøre raske endringer om nødvendig, sier Marte Gerhardsen.