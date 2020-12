I 2020 har Oslo brann og redningsetat (Obre) rykket ut til 258 branner i hovedstaden. Ved 83 av disse har det manglet tilfredsstillende varslingsutstyr.

– Et skremmende tall, sier brannsjef Jon Myroldhaug til Dagsavisen.

– Røykvarslere redder hvert år mange liv. Prinsippet er enkelt, røykvarsleren eller brannalarmanlegget skal gi deg et tidligst mulig varsel ved en brann- eller røykutvikling. Jo raskere du blir varslet, jo bedre tid har du til å slokke brannen i startfasen, eller rømme ut av boligen før den giftige brannrøyken får overtaket. Mangler du varsling, gir du deg selv langt dårligere odds ved en brann, sier brannsjefen.

Les også: Rykker stadig ut

Brannsjef Jon Myroldhaug. Foto: Dagsavisen

Høytid

Vi er godt inne julemåneden, en måned med mye bruk av levende lys og elektriske lyskilder, som hentes frem fra kjeller og loft.

Les også: Nattmat skaper mange unødvendige utrykninger

– Normalt har vi et oppsving av branner i desember. En ting er den forebyggende biten, vårt forhold til åpne flammer og bruk av elektriske apparater. Det andre er at ting kan glippe rundt oss. Og da er det viktig å ha et velfungerende varslingssystem, sier fungerende infosjef i Obre, Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.

Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Tom Vestreng

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer.

– Det er ofte et minimumskrav til antall røykvarslere. Men det er ofte ikke godt nok. En brann kan starte i et rom hvor man ikke har montert røykvarsler, og det kan få fatale konsekvenser, sier Folerø Dalen.

Les også: 9.000 unødvendige utrykninger i året

Obre har ikke noen profil på i hva slags boliger det mangler godt varslingsutstyr.

– Men det skjer nok oftere i leiligheter enn i eneboliger, sier informasjonssjefen.

Det er flere årsaker til at enkelte slurver med brann og røykvarslere.

– Noen kan ha glemt å skifte batterier. Andre igjen evner ikke å gjøre dette selv av forskjellige årsaker. Enkelte har også valgt å ikke ha røykvarslere. Minner om at dette er et krav, ikke et valg. Det er lov å bry seg, og det ni volts batteriet du er med på å skifte, kan redde liv, sier Folgerø Dalen.

Les også: Redder verdier for milliarder

Obre har satt opp en liste med sjekkpunkter når det gjelder røykvarslere

Ha minst en røykvarsler i hver etasje.

Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket, gjerne sentralt i rommet, og minst en halv meter fra veggen.

Ved skråtak, skal røykvarsleren plasseres én meter ned fra høyeste punkt i taket.

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.

Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.

Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.

Rengjør røykvarsleren med jevne mellomrom. Bruk munnstykket på støvsugeren til å suge vekk støv rundt åpningen, og en lett fuktet microfiberklut for å vaske bort skitt og møkk fra dekselet. En rengjort røykvarsler gir færre falske alarmer og forlenger levetiden.